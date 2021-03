BR24Live ab 9.55 Uhr: Hat Corona das Klima 2020 verändert?

Weniger Staus, weniger Flüge, weniger Reisen – heißt das auch weniger Belastung für das Klima? Heute stellt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Klimabilanz für das Jahr 2020 vor.

Weniger CO2-Ausstoß

Einer Studie unter Beteiligung des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) zufolge wurden 2020 weltweit mehr als eine Milliarde Tonnen weniger CO2 in die Atmosphäre gepustet als im Vorjahr. Das sei ein stärkerer Rückgang als während der Ölkrise 1979 und der Finanzkrise 2008.

Allerdings profitiere das Klima kaum davon. Der Effekt sei vielerorts nur von kurzer Dauer gewesen. Seit diesem Montag läuft in Hamburg die 12. Deutschen Klimatagung. Der Gründer der Tagung und ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Hans von Storch, sagt: "Die ökonomische Minderung ist nicht mehr als acht Prozent. Das entspricht einem Monat weniger Emissionen." Das sei nicht sehr viel bei jährlich 40 Gigatonnen CO2-Emissionen. Der coronabedingte Lockdown habe auf den Klimawandel und die Kohlendioxidbelastung kaum Auswirkungen, so von Storch.

Unrealistischer Lockdown für das Klima

Wenn die Pariser Klimaschutzziele eingehalten werden sollen, dann müssten diese 40 Gigatonnen bis 2050 ganz zurückgehen. Von Storch erklärt: "Das würde hier bedeuten, dass wir (...) den Lockdown unbegrenzt fortsetzen und jedes Jahr eine weitere Maßnahme mit ähnlicher Wirkung installieren."

Der verzeichnete Rückgang im Jahr 2020 sei zwar "beispiellos", so der Gründungsdirektor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber. Doch ein "Rückgang menschlicher Aktivitäten" könne nicht die Antwort sein. "Worauf wir uns wirklich konzentrieren müssen, ist die Verringerung der CO2-Intensität unserer globalen Wirtschaft."