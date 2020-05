BR24Live: Das Virus und die Schule

alpha-demokratie: Information über die Aktualität hinaus

Begriffe, die tagtäglich in den Nachrichten vorkommen - wer versteht sie wirklich? alpha-demokratie hinterfragt, erklärt, kratzt nicht an der Oberfläche, sondern geht in die Tiefe. Die Sendung befasst sich mit den zentralen Fragen und Entwicklungen unserer Demokratie in einer unruhigen Welt - über die Aktualität hinaus. alpha-demokratie läuft von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr auf ARD-alpha und ist in der BR-Mediathek abrufbar.