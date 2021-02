BR24Live 21.45 Uhr: Der aktuelle Stand bei den Corona-Impfungen

Experten diskutieren Voranschreiten der Corona-Impfungen

Im "alpha-thema Gespräch: Corona-Impfung – Der aktuelle Stand" ziehen zwei Experten bei Moderatorin Andrea Lauterbach eine erste Bilanz: der Virologe Prof. Klaus Überla, Direktor des Virologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen und Mitglied der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, und der Medizinethiker Prof. Georg Marckmann, Vorstand des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Präsident der Akademie für Ethik in der Medizin.