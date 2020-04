BR24Live: Corona-Politik im Krisenmodus

Gesetzesentwürfe, Kabinettssitzungen, Pressekonferenzen - an Urlaub ist bei den deutschen PolitikerInnen in der momentanen Corona-Situation nicht zu denken. Täglich werden neue Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen. Neben den regulären Tätigkeiten der Politik ist das eine Mammut-Aufgabe. Wie hält unser politisches System die Coronakrise aus? Kann es wegen der angespannten Lage zu Grunde gehen?

Politikwissenschaftlerin Riedl zu Gast im Studio

Diese und weitere Fragen beantwortet Prof. Dr. Jasmin Riedl in der heutigen alpha-demokratie-Sendung auf ARD-alpha und im BR24-Livestream. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München und ist Expertin für die Innenpolitik. Riedl führt umfassende Analysen der Regierungsarbeit in Zeiten der Coronakrise durch und forscht zudem im Bereich der Krisenkommunikation. Mit Moderator Tilman Seiler spricht sie über die aktuelle politische Situation in Deutschland und wie sie vom Coronavirus beeinflusst wird.

alpha-demokratie: Information über die Aktualität hinaus

Begriffe, die tagtäglich in den Nachrichten vorkommen - wer versteht sie wirklich? alpha-demokratie hinterfragt, erklärt, kratzt nicht an der Oberfläche, sondern geht in die Tiefe. Die Sendung befasst sich mit den zentralen Fragen und Entwicklungen unserer Demokratie in einer unruhigen Welt - über die Aktualität hinaus. alpha-demokratie läuft von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr auf ARD-alpha und ist in der BR-Mediathek abrufbar.

