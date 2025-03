Borreliose durch Zeckenstich: Symptome und Behandlung

Zweites Krankheitsstadium der Borreliose

Ein zweites Krankheitsstadium kann nach Wochen oder Monaten auftreten. Zu den Symptomen gehören schmerzhafte Gelenkentzündungen, meist an Knien, Händen oder Knöcheln, aber auch Herzprobleme und verschiedene Symptome der Hirnhautentzündung.

Problematisch ist manchmal die Diagnose. Die Beschwerden werden nicht selten mit anderen Krankheitsbildern verwechselt. Häufigste Fehldiagnose: Rheuma.

Impfung gegen Borreliose in der Entwicklung

Wie bereits erwähnt, gibt es gegen Borreliose in Deutschland bisher keine Impfung - anders als gegen die FSME. Deswegen ist auch der weitverbreitete Ausdruck "Zeckenimpfung" irreführend. Die Pharmaunternehmen "Valneva" und "Pfizer" arbeiten aber schon seit Längerem an dem Lyme-Borreliose-Impfstoff VLA15. Der neu entwickelte Impfstoff ist ein Sechsfachimpfstoff, der auf die am häufigsten vorkommenden Arten von Borrelien (Serotyp 1-6) in Europa und Nordamerika abzielt. Sollten alle erhobenen Daten positiv ausfallen, planen Valneva und Pfizer im Jahr 2026 einen Lizenzantrag bei der "Food and Drug Administration" (FDA), also der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten und einen Antrag auf Marktzulassung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zu stellen.

Wie kann man Lyme-Borreliose behandeln?

Die Diagnose ist aufgrund der unspezifischen und oft spät einsetzenden Symptome schwer zu treffen. Zudem verläuft auch eine Blutuntersuchung auf Borrelien gerade im Anfangsstadium oft negativ. Dabei ist es wichtig, die Krankheit frühzeitig zu erkennen, denn unbehandelt kann es zu Spätfolgen wie Gelenk- oder Herzmuskelentzündungen führen. Gegen eine Borreliose-Infektion werden Antibiotika verschrieben: "Patienten, die im Frühstadium der Lyme-Borreliose mit geeigneten Antibiotika behandelt werden, erholen sich in der Regel rasch und vollständig", so das RKI.

Wie kann man sich vor Borreliose schützen?

Gegen Borreliose hilft es am besten, Zeckenstiche gänzlich zu vermeiden. Schutz bieten die richtige Kleidung bei einem Aufenthalt im Freien, Schutzsprays und vor allem das gründliche Absuchen nach Zecken, wenn man wieder Zuhause ist.