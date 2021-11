Booster-Spritze auch für Jüngere? Alles zur Auffrischungsimpfung

Israelische Studie bestätigt Wirksamkeit des Boosterns

Eine Studie aus Israel, das auch beim Boostern Vorreiter ist, zeigt eine sehr gute Wirksamkeit der Auffrischungsimpfungen. Die Ergebnisse sind unlängst im medizinischen Fachjournal The Lancet veröffentlicht worden. Dabei haben Forscher knapp 730.000 Patienten mit drei Impfungen gegen Covid-19 verglichen mit einer ähnlich großen Gruppe, die nur zwei Mal mit dem mRNA-Vakzin von Biontech immunisiert war. Bei der dritten Spritze kam ebenfalls der Biontech-Impfstoff zum Einsatz.

Die Probanden der ersten Gruppe mussten weitaus seltener ins Krankenhaus - es waren nur 29 verglichen mit 231. Nur 17 hatten einen schweren Verlauf, während es in der Kontrollgruppe 157 waren. Daraus schließen die Studienautoren auf eine Wirksamkeit der dritten Impfung von gut 90 Prozent. Auch die Sterblichkeit reduziert sich erheblich: In der ersten Gruppe starben nur sieben Menschen im Vergleich zu 44, die zwei Impfungen hatten. Die Probanden waren im Durchschnitt 52 Jahre alt.

Auch eine Studie des Impfstoffherstellers Biontech/Pfizer belegt nach Angaben des Unternehmens eine hohe Wirksamkeit der dritten Dosis: Sie habe den hohen Impfschutz, der nach der zweiten Dosis erreicht worden sei, wiederherstellen können und zeige eine relative Impfstoffwirksamkeit von 95,6 Prozent - deutlich mehr als bei Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern ohne Auffrischungsimpfung.

Wer impft?

Nach den Empfehlungen der Gesundheitsministerien soll die dritte Spritze vor allem von Ärztinnen und Ärzten verabreicht werden. In Ausnahmefällen auch in Impfzentren oder, vor allem in Pflegeheimen, von mobilen Impfteams.

Arztpraxen richten sich in der Regel nach der Empfehlung der Stiko. Bislang werden hier keine flächendeckenden Drittimpfungen angeboten. Noch-Bundesgesundheitsminister Spahn forderte die Länder dazu auf, für die Booster-Impfungen die Impfzentren zu reaktivieren. Die zuweilen mehr als 400 Impfzentren in Deutschland hatten im Frühjahr und Sommer eine zentrale Rolle gespielt, die meisten von ihnen sind derzeit nicht in Betrieb. In Bayern sind aktuell 81 noch als Basisstationen in reduzierter Kapazität in Betrieb.

Ärztebund-Chef Montgomery fordert hingegen, die Auffrischungsimpfungen den niedergelassenen Ärzten zu überlassen. Impfzentren seien zehnmal so teuer wie das Impfen in den Arztpraxen, außerdem sei die Hemmschwelle für viele Menschen beim Hausarzt niedriger.

Wann ist die dritte Spritze sinnvoll?

Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass frühestens sechs Monate nach der zweiten Spritze die dritte erfolgen soll. Nur für Menschen mit schwerer Immundefizienz empfiehlt die Stiko die dritte Impfdosis bereits vier Wochen nach der zweiten. In Israel wird allerdings bereits nach fünf Monaten aufgefrischt.

Allerdings dürfte der optimale Abstand zwischen zweiter und dritter Impfung auch individuell unterschiedlich sein. Bisher fehlt ein messbarer Wert des Immunschutzes. Die Zahl der Antikörper gegen Covid-19 ist nur bedingt aussagekräftig, da auch die T-Zellen des Immunsystem dabei helfen, Erreger abzuwehren.

Wer bezahlt eine mögliche Auffrischungsimpfung?

Die Impfung ist für die Bürger kostenlos, genauso wie die ersten beiden Dosen. Der Bund bezahlt den Impfstoff, Länder und Krankenkassen finanzieren die Impfzentren.

Welcher Impfstoff wird für die Drittimpfung empfohlen?

Grundsätzlich empfiehlt die Stiko für die mögliche Booster-Impfung einen mRNA-Impfstoff – also das Vakzin von Biontech oder Moderna. Diese Empfehlung gilt auch für die, die zunächst den Vektorimpfstoff von AstraZeneca bekommen haben. Ohnehin hat sich bereits gezeigt, dass eine Kreuz-Impfung, also die Gabe eines mRNA-Impfstoffes nach einer ersten Impfung mit AstraZeneca, besonders wirkungsvoll ist. Wer schon bei den ersten beiden Impfungen einen mRNA-Impfstoff bekommen hat, sollte beim jeweiligen Präparat bleiben.

Sonderfall Johnson und Johnson

Der Impfstoff von Johnson und Johnson sollte eigentlich schon nach einer Dosis den vollständigen Schutz bieten. Andererseits hat er insgesamt die schlechteste Schutzwirkung aller zugelassenen Impfstoffe. Deshalb empfiehlt die Stiko hier grundsätzlich eine weitere Dosis mit einem mRNA-Impfstoff.

Hat die dritte Impfung möglicherweise neue Nebenwirkungen?

Bislang sind in der Regel nicht mehr Nebenwirkungen oder Impfreaktionen bekannt geworden als bei den ersten Spritzen. In den USA, wo bereits mehr als zwei Millionen Menschen eine dritte Dosis bekommen haben, sind einige lokale Reaktionen nach der dritten Dosis etwas häufiger aufgetreten. Unter anderem Schmerzen an der Einstichstelle.

Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Klinikums Rechts der Isar der TU München hält die Nebenwirkungen für vergleichbar mit denen der ersten beiden Spritzen: "Tatsächlich sind die Nebenwirkungen im Bereich dessen, was man von den ersten Impfungen kennt. Also es gibt gerade bei der Boosterung mit Biontech-Impfstoffen keine Hinweise darauf, dass es zum Beispiel zu signifikant mehr Reaktiogenität (Redaktion: Ausmaß der Impfreaktion) oder anderen Nebenwirkungsprofilen kam."

In September kam es allerdings in einem Altenheim in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen zu einem Zwischenfall, der möglicherweise in Zusammenhang mit Booster-Impfungen steht. Dort mussten drei Tage nach der Spritze zwei Menschen reanimiert werden. Bei einigen weiteren gab es gesundheitliche Auffälligkeiten, laut der Stadt Oberhausen "im Wesentlichen in Form von Herz-Kreislauf-, Atemwegs- und neurologischen Störungen". Ob diese mit der Impfung zu tun haben, ist noch nicht restlos geklärt.