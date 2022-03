Bodensee: Mikroben sichern Trinkwasserversorgung

Eine neu entdeckte Art von Mikroben wandelt in einem der größten Seen Europas Tonnen von Ammonium um und trägt so dazu bei, den Zugang zu Trinkwasser für mehr als fünf Millionen Menschen zu sichern. Das haben Wissenschaftler aus Braunschweig, Bremen und Konstanz herausgefunden und nun veröffentlicht.

Ammonium aus Düngemitteln ist gefährlich fürs Trinkwasser

Seen erfüllen wichtige Aufgaben für die Trinkwasserversorgung, sind Erwerbs- und Nahrungsgrundlage durch Binnenfischerei aber auch Naherholungsgebiete für die Bevölkerung. Ammonium ist ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln in der Landwirtschaft. Zuviel Dünger reichert jedoch Ammonium in Gewässern an. Kommt ein Ungleichgewicht zustande, steigt dadurch das Algenwachstum, der dadurch sinkende Sauerstoffgehalt im Wasser mindert die Trinkwasserqualität.

Mikroben bauen Ammonium in harmlosen Stickstoff um

Nährstoffarme Seen mit großen Gewässern – darunter der Bodensee und viele andere Seen im Alpenvorland – beherbergen große Populationen von Archaeen in ihren Tiefen. Nun konnte ein das Team der Forschenden das erste Mal nachweisen, dass diese Archaeen tatsächlich an der Ammoniumoxidation beteiligt sind:

"Was wir da rausgefunden haben ist, dass nur eine Art von diesen Archaea vorkommt und da ungefähr 1700 Tonnen von Ammonium pro Jahr umsetzt. Das ist ganz wichtig für den Stickstoffhaushalt des Bodensees, damit der nicht aus den Fugen gerät", sagt Michael Pester vom Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Die gefundenen Organismen können Ammonium umwandeln und in harmlosen Stickstoff umbauen, einen Hauptbestandteil der Luft.