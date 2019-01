vor 42 Minuten

Blutmond über Bayern: Totale Mondfinsternis am Montagmorgen

Spektakulärer Blutmond am Himmel: Am Montagmorgen gibt es eine totale Mondfinsternis. Nur etwas für winterfeste Frühaufsteher, doch wer diese Mofi verpasst, bekommt erst in drei Jahren wieder eine zu sehen. So sehen Sie die Mondfinsternis am besten.