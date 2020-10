Blue Moon: Zweiter Vollmond im Oktober

Am Samstag, den 31. Oktober, gibt es einen Blue Moon. Ansehen können Sie das dem Vollmond nicht, wenn er um 17.15 Uhr abends aufgeht (je nach Standort auch ein paar Minuten früher oder später): Ein "Blue Moon" ist schlicht der zweite Vollmond in einem Monat. Denn am 1. Oktober war schon einmal Vollmond in diesem Monat.

Ein Blue Moon ist selten, aber nicht ungewöhnlich

Etwa alle zweieinhalb Jahre gibt es einen Blue Moon, also zwei Vollmonde in einem Monat. Immer dann, wenn der erste Vollmond gleich zu Monatsbeginn war - außer im Februar.

Von Vollmond zu Vollmond vergehen 29,53 Tage - das ist die Zeit, die der Mond für eine Runde um die Erde braucht, wenn man als Bezugspunkt die Sonne nimmt. Nach 29,53 Tagen steht der Mond wieder in gleicher Stellung im System Sonne-Erde-Mond und wird wieder gleich von der Sonne angestrahlt. In jeden Monat mit 30 oder 31 Tagen "passen" also theoretisch zwei Vollmonde. Nur im Februar kann es umgekehrt vorkommen, dass einen Monat lang gar kein Vollmond zu sehen ist. Dafür gibt's dann aber meist sowohl im Januar als auch im März jeweils einen Blue Moon.

Warum der zweite Vollmond "Blue Moon" heißt

Ursprünglich stammt der Ausdruck gar nicht aus der Astronomie, sondern bezeichnete einfach etwas sehr seltenes: "Once in a blue moon." Populär wurde der Ausdruck nicht zuletzt durch einen Jazz-Song der 30er-Jahre, der in den folgenden Jahrzehnten vielfach interpretiert wurde, unter anderem von Louis Armstrong und Elvis Presley. Besungen wird darin ein so seltenes Ereignis wie die wahre Liebe.

Zum eigentlichen Mond zurück fand der "Blue Moon" im 19. Jahrhundert und bezeichnete in einem Vierteljahr mit vier statt drei Vollmonden den dritten Vollmond. Interessant war der vor allem für die Landwirtschaft, die Saat- und Erntezeiten häufig nach den Vollmonden einer Jahreszeit errechnete.

Eigentlich war es eine Fehlinterpretation dieses Gebrauchs, der den Namen "Blue Moon" irgendwann dem zweiten Vollmond in einem Monat gab - aber diese Bezeichnung hat sich heute durchgesetzt.