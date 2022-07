Blitzatlas 2021: Am häufigsten blitzte es in Starnberg

Im Vergleich mit den Nachbarländern liegt Deutschland im Mittelfeld. Die durchschnittliche Blitzdichte in den letzten zehn Jahren lag bei 1,4. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich an Stelle 18 von 43 Ländern. An der Spitze liegt Bosnien-Herzegowina vor Slowenien und Montenegro. Schlusslicht ist Irland. In Bosnien-Herzegowina gibt es im Schnitt mehr als vier Mal so viele Einschläge wie in Deutschland und sogar 77-mal mehr als in Irland.