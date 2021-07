Bleiben manche Corona-Maßnahmen für immer? Possoch klärt!

„Wir werden Corona nie wieder los. Wir werden in bestimmten Situationen immer Masken tragen müssen, Hände waschen müssen, Abstand halten.“ Mit dieser Aussage sorgte Frank Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes, jüngst für Aufmerksamkeit. Denn während in Ländern wie England sämtliche Corona-Maßnahmen nach und nach aufgehoben werden, will die deutsche Politik mit einem Ende der Pandemie-bedingten Einschränkungen noch warten.

Eine entscheidende Frage für weitere Lockerungen: Wann wird Corona zu einer ganz normalen Erkrankung? Für Frank Ulrich Montgomery wäre das dann der Fall, wenn 85 Prozent der Bevölkerung gegen Corona immunisiert seien – durch Durchmachen der Erkrankung oder durch zweifache Impfung. Doch auch dann werde das Coronavirus ein Teil der neuen Normalität bleiben.

Maske-Tragen auch nach der Pandemie?

Im neuen „Possoch klärt“ (Video unten) erklärt Ulrike Protzer, Professorin für Virologie an der TU München, dass sich das Coronavirus langsam zu einem saisonalen Virus weiterentwickeln könnte – so wie auch das Grippevirus. Denn dass alle Menschen in Zukunft eine Immunität aufbauen, sei nicht zu erwarten. Auch deshalb glaubt die Virologin, dass die Atemschutzmaske im Alltag weiterhin eine Rolle spielen wird.

„Es wird sicherlich Situationen geben, in denen es absolut sinnvoll ist, Maske zu tragen. In der Saison, wenn diese Viren – und das ist ja nicht nur das Coronavirus, da gehört ja auch das Grippevirus und andere dazu – aktiv sind.“ Ulrike Protzer, Virologin an der TU München

Doch sind die Menschen dazu bereit, sich an eine neue Normalität mit Maske-Tragen und Abstand-Halten zu gewöhnen? Wie lange können Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht noch bestehen bleiben? Wann zählt die Erkrankung an Corona nur noch als allgemeines Lebensrisiko?

