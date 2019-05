Blaugrüne Mosaikjungfer ist Gartentier des Jahres 2019

Sechs Teichbewohner standen in diesem Jahr zur Wahl zum Gartentier des Jahres. Die Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) erhielt laut der Heinz Sielmann-Stiftung rund ein Drittel der Stimmen. Auf den weiteren Plätzen hinter der Libelle folgten die Erdkröte (Bufo bufo) mit 21,56 Prozent und der Teichmolch (Lissotriton vulgaris) mit 19,51 Prozent der Stimmen. Insgesamt nahmen nach Angaben der Stiftung knapp 3.100 Menschen an der Wahl teil. Die Aktion soll auf den Rückgang der biologischen Vielfalt in der deutschen Kulturlandschaft hinweisen.

Große Edellibelle

Das Gartentier des Jahres 2019 gehört zur Familie der Edellibellen. Mit einer Körperlänge von bis zu acht Zentimeter und einer Flügelspannweite von bis zu elf Zentimetern gehört die Art zu den größten Libellen. Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist gut an den ovalen, grün gefärbten Flecken auf dem Rücken zu erkennen. Auf dem schwarzen Hinterleib der Männchen sind an der Oberseite grüne oder blaue Flecken sehr charakteristisch angeordnet. Bei den Weibchen sind alle Flecken braunschwarz-grün.

30.000 Augen entgeht nichts

Die großen Facettenaugen der Blaugrünen Mosaikjungfer bestehen aus bis zu 30.000 Einzelaugen. Auf der Kopfoberseite liegen zusätzlich drei kleine Punktaugen, die als Gleichgewichtsorgan schnelle Flugbewegungen koordinieren können. Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist ein geschickter Jäger. Sie fängt ihre Beute im Flug. Mücken, Fliegen und anderen Fluginsekten, manchmal auch anderen Libellen, stehen auf ihrem Speiseplan.