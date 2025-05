Mit Hausmitteln Blattläuse natürlich bekämpfen

Blauregen und Tulpen Im Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof wurden bereits vor 100 Jahren verschiedene Sorten gepflanzt, hier werden sie viermal im Jahr nach japanischer Art geschnitten. Gartenbau ohne Torf: Immer noch wird der CO2-speichernde endliche Rohstoff Torf abgebaut. Wie lässt sich Torfabbau verhindern? Bauerngarten pachten Der Öko-Agrarwirt Max von Grafenstein bietet Interessierten eine Parzelle an, auf der sie für ein Jahr Obst und Gemüse anbauen und ernten können. Gartentipps: Natürliche Beetumrandungen; gehäckselter Miscanthus (Chinaschilf) als Wegedecke und Mulchmaterial; Bienenschutz- und Obsthecke Wilde Bachkresse Der Koch Nico Sackmann ist ein großer Fan der Wilden Bachkresse. Schon als Bub ging er regelmäßig in den Wald, um am Bachlauf die Wilde Bachkresse zu sammeln. Heute gibt es in seinem Restaurant regelmäßig Gerichte, die durch die Wilde Bachkresse einen ganz besonderen Pfiff bekommen. Biologisch gegen Schädlinge Gärtnermeister Peter Rasch gibt Tipps für einen Erste-Hilfe-Kasten für den Garten. Mit Wildkräutern bekämpft er Schädlinge und stärkt die Pflanzen. Echte Hundszunge: Die echte Hundszunge ist eine echte Raketenpflanze, die von Tieren verbreitet wird. Scharoun Haus Jahre hat Wolfgang Wittrock darauf verwandt, das ehemalige Sommerhaus und den Garten des Kunsthändlers Ferdinand Möller in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuführen, anderen zugänglich zu machen. Entworfen wurde das Haus von dem bekannten Architekten Hans Scharoun.