Biogas und Fleisch: Reicht dafür unsere Ackerfläche?

Schon jetzt hungern 800 Millionen Menschen weltweit. Nun legt der Krieg in der Ukraine die Kornkammer Europas lahm – und die Getreidepreise steigen auf fast das Doppelte. Es drohen Hungersnöte in Afrika und im Nahen Osten.

Können wir es uns noch leisten, auf unseren Äckern Getreide fürs Schweinefutter anzupflanzen und Mais für Biogas? Experten und Umweltverbände fordern: Wir brauchen eine Ernährungswende. Also unter anderem deutlich weniger Fleischkonsum – und weniger Energiepflanzen auf den Äckern.

Mist und Kleegras für die Biogas-Anlage

Hohenkammer im Landkreis Freising: Landwirt Helmut Steber füttert die Biogasanlage von Gut Eichethof mit einem Drittel Mist und zwei Dritteln Kleegras. Beides fällt in seinem Biobetrieb ohnehin an. Pflanzen extra für die Anlage anzubauen, das komme für ihn nicht in Frage, sagt Steber: "Die Diskussion um Tank oder Teller, die darf nicht aufkommen."

Strom, Wärme und Dünger

Mit dem Methan aus der Biogasanlage werden Strom und Wärme für Gut Eichethof und das benachbarte Schloss Hohenkammer produziert. Die Gärreste verwendet Steber als Dünger. Helmut Stebers Konzept geht auf – obwohl sich aus Kleegras und Mist eigentlich weniger Energie herausholen lässt als aus Mais.

Energiepflanzen auf 14 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen

Noch setzten viele Betreiber von Biogasanlagen in Deutschland aber auf eigens dafür angebauten Mais oder Raps. Auf rund 14 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland wachsen solche Energiepflanzen. Zum Vergleich: Auf etwa 25 Prozent der Flächen werden Nahrungsmittel angebaut, auf dem Rest wächst vor allem Tierfutter.

Umweltbundesamt empfiehlt Ausstieg aus Energiepflanzen-Anbau

Klimaschutz-Verbände und Umweltbehörden fordern nach Jahren des Biogas-Booms, weniger Fläche für Energiepflanzen, dafür mehr für Obst, Gemüse und Getreide zu verwenden. Das Bundesumweltamt empfiehlt explizit, "einen weitgehenden Ausstieg aus der energetischen Nutzung von Anbaubiomasse zügig zu beginnen." (Quelle: Statement des Umweltbundesamts)

Hoher Flächenverbrauch für Tierfutter

Nicht nur Energiepflanzen stehen angesichts der angespannten Welternährungslage in der Kritik, auch der Flächenverbrauch für den Anbau von Tierfutter. In Deutschland wird über die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche dafür verwendet. Weltweit wächst auf über drei Viertel der landwirtschaftlichen Fläche – also Äckern, Weiden und Grünland – Futter für Tiere.

Tierfutter statt Getreide ist Verschwendung

Solange Tiere auf Weiden grasen, die nicht für den Ackerbau nutzbar sind, ist das auch sinnvoll. Nicht aber, wenn Getreide oder Soja angebaut werden, um dann im Futtertrog zu landen. Die Agrarwissenschaftlerin Christine Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin rechnet es vor: Ein Huhn verbraucht etwa zwei pflanzliche Kalorien, um eine tierische Kalorie zu erzeugen. Beim Schwein ist das Verhältnis 3:1, beim Rind sogar 7:1. Getreide oder Mais direkt zu essen könnte also viel mehr Menschen satt machen.

Soja muss importiert werden

Trotzdem werden etwa 60 Prozent der weltweiten Mais- und Sojaernte als Tierfutter verwendet, kritisiert Agrarwissenschaftlerin Christine Chemnitz. Allein Soja verbraucht fast ein Zehntel der weltweiten Ackerflächen. Es ist entscheidender Bestandteil im Mastfutter bei der effizienten Fleischproduktion. Aber: Deutschland und die EU müssen es weitgehend importieren. Sie sind also mitverantwortlich für die Produktionsbedingungen – etwa im Soja-Hauptexportland Brasilien.

Problematisch: Sojaanbau in Brasilien

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung schreibt dazu: "Wo früher artenreiche Wälder standen, wächst heute Soja. In den Regenwaldgebieten des Amazonas konnte diese Entwicklung durch ein 2006 beschlossenes Soja-Moratorium zumindest gebremst werden. Umso stärker bedroht ist die Cerrado-Region im Südosten Brasiliens. In den artenreichen Savannen, die das zweitgrößte Ökosystem Brasiliens bilden, sind in den vergangenen Jahren großflächig Sojafelder angelegt worden."

Das dort angebaute Soja ist meist gentechnisch so verändert, dass ihm das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat nichts ausmacht. Die Soja-Monokulturen werden großflächig damit gespritzt, mit fatalen Folgen für die Biodiversität und die Gesundheit der Menschen vor Ort.

Verzicht auf Import-Soja: Nur mit halb so vielen Tieren möglich

Tierernährungsexperte Prof. Gerhard Bellof untersucht an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, wie Deutschland ohne importiertes Soja auskäme. Er sagt: Von den Inhaltsstoffen her ließe sich Soja gut ersetzen – durch Hülsenfrüchten wie Erbsen, Lupinen oder Ackerbohnen sowie Raps und Sonnenblumenkerne. Doch die Menge sei ein Problem: Selbst wenn wir doppelt so viel Raps und Hülsenfrüchte anbauen würden wie bisher, also auf 20 Prozent der deutschen Ackerfläche – es würde nicht mal annähernd reichen, das importierte Soja zu ersetzen. Die Tierbestände müssten sich wahrscheinlich halbieren, um da ein Gleichgewicht hinzubekommen, hat Bellof berechnet.

Weniger Fleisch essen

In Deutschland sinkt der Fleischkonsum zwar seit ein paar Jahren leicht, auf zuletzt 55 Kilo pro Kopf und Jahr. Die Deutschen zählen trotzdem zu den größten Essern, Importeuren und Exporteuren von Fleisch. Weltweit steigt der Fleischkonsum ohnehin kontinuierlich, hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Der Grund: Die Weltbevölkerung wächst und in Asien und Afrika wird auch zunehmend mehr Fleisch gegessen – wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau als die westlichen Industriestaaten.

Energiepflanzen und Tierfutter auf Ackerland – beides trägt dazu bei, dass weniger Nahrung für Menschen zur Verfügung steht. Außerdem verursacht der Anbau, wie beim Soja, zusätzliche Umweltprobleme. Doch es gibt Lösungsansätze.

Ernährungswende in München bis 2035

Der Münchner Ernährungsrat, ein Bündnis aus Landwirten, Händlern, Handwerkern, Gastronomen und Experten, ist vor vier Jahren mit einem ehrgeizigen Ziel angetreten: Die Ernährungswende für die Landeshauptstadt bis 2035 – München also ökologisch und nachhaltig zu versorgen – weitgehend aus dem Umland. Dafür müssten direkte Lieferketten aufgebaut werden - von den Höfen über Handwerksbetreibe in die Supermärkte und Kantinen der Stadt, erklärt Daniela Schmid vom Vorstand des Ernährungsrates.

Die entscheidende Bedingung aber: Die Münchner müssten ihr Essverhalten ändern – viel weniger Fleisch, viel mehr pflanzliche Nahrung. Nur mit der Ernährungswende könnten die Ackerflächen im Umland reichen, sagt Daniela Schmid. Völliger Fleischverzicht sei gar nicht nötig, den jetzigen Konsum zu halbieren, schon. Das empfiehlt im übrigen auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung: 30 Kilo Fleisch pro Kopf und Jahr.

Nachhaltig: Biogas aus Reststoffen und Gülle

Ähnlich sieht es beim Biogas aus. Völliger Verzicht sei weder nötig noch sinnvoll. Biogas habe durchaus eine Zukunft, findet Stefan Maier, Agrarexperte bei Greenpeace. Und zwar dann, wenn es wie bei Landwirt Helmut Steber auf Gut Eichethof in Hohenkammer aus Gülle, Pflanzenresten und Abfallprodukten erzeugt wird und Teil einer Kreislaufwirtschaft ist. Bioreststoffe und Gülle seien ausreichend vorhanden, mit ihnen sei die Biogasproduktion durchaus nachhaltig, so Maier.