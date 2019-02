Wer kennt das Sprichwort nicht: Bier auf Wein, das lass' sein. Doch ist was dran an dem Ratschlag, dass man, um einen bösen Kater am nächsten Morgen zu vermeiden, nur die richtige Reihenfolge bei den alkoholischen Getränken einhalten muss? "Nein", sagen die Wissenschaftler an der Uni Witten/Herdecke.

Größter Rausch - größter Kater, egal mit welchem Getränk

90 Freiwillige ließen sie trinken, bis sie 1,1 Promille erreicht hatten. Mal Lager-Bier auf Weißwein, mal umgekehrt, mal nur Bier, mal nur Wein. Dann mussten sie einschätzen, wie sie sich fühlten. Fazit: Wer sich besonders betrunken fühlte und sich womöglich sogar übergeben musste, der holte sich auch den größten Kater. Egal, was er wie getrunken hatte.

Andere Völker, anderes Fazit

Die Briten übrigens sehen es genau umgekehrt: "Beer after wine and you'll feel fine" - "Bier auf Wein, und dir geht es gut" und "wine after beer and you'll feel queer" - "Wein auf Bier und dir geht es komisch" heißt es auf den Inseln.