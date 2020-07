BGH zu Schönheitsreparaturen: Es trifft Mieter und Vermieter

Immer wieder ein Stein des Anstoßes: Wer ist dafür zuständig, dass eine Mietwohnung renoviert wird, also sogenannte Schönheitsreparaturen wie Streichen oder Tapezieren durchgeführt werden? Häufig fühlen sich Mieter durch Klauseln im Mietvertrag verunsichert.

Sind sie verpflichtet, die Wohnung beim Auszug frisch renoviert zu hinterlassen, auch wenn sie in eine unrenovierte Wohnung eingezogen sind? Was ist mit den altbekannten Klauseln im Mietvertrag, dass einzelne Räume innerhalb bestimmter Fristen regelmäßig zu streichen sind? Sind solche Klauseln rechtsgültig? Der Bundesgerichtshof hat heute dazu eine Kompromisslösung gefällt.

Das Urteil des BGH zu Schönheitsreparaturen

Langjährige Mieter können ihren Vermieter zum Renovieren verpflichten, müssen sich aber an den Kosten beteiligen. Voraussetzung ist außerdem, dass sich der Zustand der Wohnung seit Einzug deutlich verschlechtert hat. Das Urteil ist auf alle Mieter übertragbar, die ihre Wohnung in unrenoviertem Zustand bezogen haben. (Az. VIII ZR 163/18 u.a.)

Schönheitsreparaturen: Wer hat geklagt?

Zwei Mieter aus Berlin haben ihre Vermieter verklagt, die Mietwohnungen, die seit 2002 und 1992 nicht renoviert worden waren, wieder auf Vordermann zu bringen. Laut ihres Mietvertrags sind eigentlich die Mieter zur Übernahme der Renovierungen verpflichtet. Diese Renovierungsklausel im Mietvertrag können sie aber nach einem Grundsatz-Urteil des BGH von 2015 ignorieren, da sie die Wohnungen bereits unrenoviert bezogen haben.

Allerdings sind sie mit dem Zustand der Wohnungen inzwischen nicht mehr zufrieden und wollen, dass der Vermieter aktiv wird. Im Streitfall ging es darum: Inwieweit ist der Vermieter in einem solchen Fall verpflichtet, während der Mietzeit Schönheitsreparaturen durchzuführen?

Wo lag das Problem?

Am Berliner Landgericht haben die zuständigen Kammern gegensätzlich geurteilt: Die einen Richter sahen den Vermieter nicht in der Pflicht, denn die Mieter hätten beim Einzug den unrenovierten Zustand der Wohnung akzeptiert. Im zweiten Fall entschieden andere Richter, dass der Vermieter renovieren muss. Er habe seinem Mieter unzulässigerweise Renovierungen auferlegt und müsse sich nun selbst daran halten.

Ein kniffliger Fall für den Bundesgerichtshof

Die Karlsruher Richter sehen die Wahrheit irgendwo dazwischen. Zumindest bei langjährigen Mietverhältnissen und deutlichem Renovierungsbedarf soll es laut der Richter eine Zwischenlösung geben: Die Mieter können den Vermieter zum Renovieren auffordern, sie sollen sich in bestimmten Fällen aber die Kosten für notwendige Renovierungsarbeiten teilen.

"Wir meinen auch nicht, dass das dazu führt, dass es Hunderttausende Prozesse gibt", sagte die Senatsvorsitzende Karin Milger. Nach ihren Worten soll der Anspruch nur dann gelten, wenn sich der Zustand der Wohnung seit Bezug deutlich verschlechtert hat. Außerdem werde der Vermieter in der Regel eine Firma beauftragen, was nicht billig sei. Die Mieter dürften sich also zweimal überlegen, ob sie das wollen.

Einer der Mieter-Anwälte hatte vor neuen Schwierigkeiten und Fragen bei einer Kompromisslösung gewarnt: Was genau soll gemacht werden? Wer darf bestimmen, welche Farbe oder Tapete an die Wand kommt? Wie werden die Kosten verteilt? Ein Kompromiss führe zu einer "Fülle von praktischen Problemen, die sich nicht lösen lassen", warnte er.

Schönheitsreparaturen: Was seit 2015 gilt

Wenn landläufig von Renovierung die Rede ist, ist nur die Beseitigung von Gebrauchsspuren gemeint, die beim Abwohnen einer Wohnung entstehen. Das heißt: tapezieren, Wände und Decken streichen, Türen, Fensterläden von innen, sowie Heizkörper und Heizungsrohre lackieren. Auch Bohrlöcher zu vergipsen, gehört dazu.

Diese Arbeiten kann der Mieter selbst verrichten. Voraussetzung aber ist, dass sie fachgerecht und von entsprechender Qualität sind. Fleckige Wände und blasige Tapeten muss der Vermieter nicht akzeptieren.

Wer musste die Schönheitsreparaturen bisher durchführen?

Eigentlich ist der Vermieter in der Pflicht, die Mietwohnung in Schuss zu halten. Davon darf allerdings abgewichen werden. Die meisten Mietverträge enthalten deshalb Klauseln, die die Schönheitsreparaturen auf den Mieter übertragen. Dabei sind aber längst nicht alle Formulierungen rechtsgültig.

Welche Vertragsklauseln sind unwirksam?

Bisher galt: Wenn Mieter in eine unrenovierte Wohnung einziehen, sind Klauseln zu Schönheitsreparaturen im Mietvertrag ungültig. Mieter müssen dann weder während der Mietzeit noch beim Auszug die Wohnung renovieren, entschied der BGH im Jahr 2015.

Bei unrenoviert übergebenen Wohnungen sind Reparaturklauseln im Mietvertrag nur dann zulässig, wenn der Vermieter dem Mieter einen "angemessenen Ausgleich" zukommen lässt, falls dieser beim Einzug renoviert.

Starre Fristen sind unrechtmäßig

Stehen im Mietvertrag zudem starre Fristen in Jahren, innerhalb derer zum Beispiel Küche oder Schlafzimmer zu renovieren sind, dann sind alle Vertragsklauseln zu Schönheitsreparaturen unwirksam. Häufig geben diese Fristen vor, dass zum Beispiel Bad und Küche zwingend alle drei Jahre zu streichen sind - unabhängig davon, wie abgewohnt sie tatsächlich aussehen.

Desweiteren ist die pauschale Verpflichtung ungültig, dass Mieter bei Auszug zu renovieren haben. Denn das könnte auch Mieter treffen, die vielleicht nur ein halbes Jahr in der Wohnung wohnen.

Was bedeutet das für Mieter?

Wer eine unwirksame Renovierungsklausel im Mietvertrag stehen hat, ist fein raus: Er kann den Passus ignorieren und muss die Arbeiten gar nicht erledigen. Allerdings heißt das nicht automatisch, dass der Vermieter einspringt. Unter Umständen bleibt die Wohnung einfach, wie sie ist. Darum drehten sich die beiden aktuellen Fälle vor dem BGH.