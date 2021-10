Betrug mit "Messung" wichtiger Gesundheitsdaten

Recherchen von report München zu "Bioscan"-Geräten, die angeblich binnen Sekunden medizinisch wichtige Gesundheitsdaten liefern können, haben jetzt zu einem Prozess gegen den Hersteller geführt. Vor dem Amtsgericht Reutlingen müssen sich zwei Männer und eine Frau wegen Betruges und Verstoßes gegen das Heilmittelwerbegesetz verantworten. report München hatte schon 2018 nachgewiesen, dass die Werbebotschaften für diese Geräte nicht stimmen: Denn der "Bioscan" lieferte Ergebnisse – egal, ob ein Mensch an das Gerät angeschlossen war oder ein Leberkäse.

Pseudowissenschaftliche Messmethoden des "Bioscan"

Diese Recherche von Report München hat viele zum Schmunzeln gebracht, überführte sie doch mit einem Test, pseudomedizinische Geräte und zeigte, wie Patienten getäuscht und um Ihr Geld gebracht werden. Mit angeblichen Messungen im Energiefeld des Menschen sollte das Gerät innerhalb von Sekunden wichtige Gesundheitsdaten liefern, für die es normalerweise aufwendige Blutuntersuchungen braucht.

Der vom Gericht bestellte Gutachter bezeichnete am ersten Prozesstag die angebliche Messmethode laut der Lokalzeitung "Reutlinger Nachrichten" wörtlich als "Humbug". Der Professor für Elektrotechnik bezweifelt demnach, dass es mit dem Gerät möglich sei, menschliche magnetische Wellen zu messen und daraus Rückschlüsse auf Gesundheitsparameter zu ziehen.

Leberkästest überführte "Bioscan"

Das hatte der Allergologe Prof. Walter Dorsch beim Test solcher Geräte für Report München auch schon festgestellt. Ihm war aufgefallen, dass die Ergebnisse desselben Probanden variieren, wenn unterschiedliche Geburtsdaten eingegeben werden. Der "Bioscan" misst angeblich Skalarwellen im Energiefeld des Probanden und vergleicht sie mit im Programm hinterlegten Normaldaten. Zum Test muss der Patient lediglich zwei Metallstäbe in die Hand nehmen, die mit einem Kasten verbunden sind, der wiederum an einem Computer hängt. Die Vermutung des Professors: es findet keine Messung statt. Nimmt der Patient die Messfühler in die Hand, wird der Stromkreis geschlossen und ein Computerprogramm gestartet, das per Zufallsgenerator altersabhängige Gesundheitsdaten liefert.

Zum Beweis steckte der Professor die Messfühler in einen Leberkäse und fütterte das Programm mit seinen Daten und siehe da, der Leberkäse lieferte dieselben Ergebnisse, wie der zuvor gemessene Professor. Sein Fazit nach diesem Test für report München:

"Wenn meinem Leberkäse ein Erektionskoeffizient im hochnormalen Bereich konstatiert wird, ein phantastisches Samenvolumen und eine Spermienverflüssigung, dann ist das einfach ein Witz. Das sind Begrifflichkeiten, die eine medizinische Terminologie vortäuschen aber keine sind. Jeder der das jetzt gesehen hat, müsste wissen, das hier eine Betrugssoftware am Werk ist." Prof. Walter Dorsch, report München, 16.01.2018

Keine Messung nachweisbar

Auch der Blogger Daniel Pugge wurde am 27. September vom Schöffengericht in Reutlingen gehört. Er hatte 2018 vor den Kameras des Bayerischen Rundfunks ein solches "Vital-Diagnose-Gerät" zerlegt. Pugge untersuchte die Kommunikation zwischen Messgerät und Computer und kam auch zu dem Schluss, dass das Gerät keinerlei Messungen durchführt, sondern die angeblichen Messergebnisse lediglich von einer Software stammten, die Ergebnisse nach Parametern wie Alter und Geschlecht per Zufallsgenerator liefere.

Nach Report Anfrage schaltet Aufsichtsbehörde die Staatsanwaltschaft ein

Report München bat das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg um Stellungnahme, schließlich werden mit dem Gerät auch kranke Menschen untersucht und vielleicht Fehldiagnosen gestellt, also Patienten gefährdet. Das Ministerium veranlasste eine Überprüfung durch das Regierungspräsidium Stuttgart, das wiederum zeigte die Firma bei der Staatsanwaltschaft in Tübingen an. 13 Fälle hat der Staatsanwalt jetzt aufgelistet, Käufer die unzufrieden sind mit dem Gerät, das immerhin 4.000 bis 5.000 Euro gekostet hat. Jetzt hoffen sie ihr Geld zurück zu bekommen.

Das Gericht will sie alle als Zeugen hören und hat bis Weihnachten vier weitere Prozesstage angesetzt. Doch der überwiegende Teil der Käufer scheint mit dem Gerät zufrieden zu sein, so die ermittelnde Kriminalkommissarin. Ehemalige Mitarbeiter der Firma berichten, es sei wohl eine vierstellige Zahl an Geräten vertrieben worden.

Verkaufsschlager Gesundheitsvorsorge

Mit dem Slogan "Gesundheit ist messbar" bot die Reformhauskette "Vitalia" Tests mit dem "Bioscan" bundesweit an. Kostenpunkt € 29,- mit dabei eine umfangreiche Beratung und eine Empfehlung, welche Nahrungsergänzungsmittel die Defizite ausgleichen können, die der "Bioscan" dem Probanden anzeigt. Während "Vitalia" nach der Berichterstattung 2018 die Tests zurückzog und die Geräte zurückgab, ging der Vertrieb des "Bioscan" an Heilpraktiker, Drogerien und Apotheken weiter.

Bayerische Behörden bleiben weitgehend untätig

In Bayern blieben die Behörden weitgehend untätig. Im Januar 2019 testete Report München dann den "Global Diagnostics" – auch ein Gerät, das Informationen über den Gesundheitszustand liefern soll. Auch dieses Gerät bestand den Leberkäse-Test nicht, konnte also nicht zwischen Leberkäse und Menschen unterscheiden. Obwohl dieses Gerät eine Medizingeräte-Zulassung besaß und vom TÜV zertifiziert war, sind die bayerischen Behörden juristisch bis heute nicht gegen den Hersteller vorgegangen. Lediglich die Medizingeräte Zulassung wurde nicht weiter verlängert. Das zuständige Regierungspräsidium teilt auf Anfrage mit:

"Mit dem Entzug des Zertifikats als Medizinprodukt endet grundsätzlich die Zuständigkeit des Gewerbeaufsichtsamts bei der Regierung der Oberpfalz als Marktüberwachungsbehörde für aktive Medizinprodukte ... Inwiefern dieses Produkt weiterhin u. a. von Ärzten und Heilpraktikern im Rahmen der Therapiefreiheit eingesetzt wird/werden kann, entzieht sich unserer Kenntnis und auch unserer Zuständigkeit als Behörde der Marktüberwachung aktiver Medizinprodukte."

Vertrieb geht weiter

Das Gerät wird weiter unter dem Slogan: "Global Diagnostics – messen, auswerten und direkt behandeln, schnell und präzise" vertrieben. Und der Hersteller wirbt auf seiner Homepage für einen Grundlagenkurs "zur Unterstützung der Datenerhebung und einer möglichen nachfolgenden Behandlung mit 'Global Diagnostics'." Kursgebühr € 350, das Angebot richtet sich an Ärzte und Angehörige von Heilberufen.

Während die Nachfragen von report München in Baden-Württemberg zu Einschaltung der Staatsanwaltschaft geführt haben, fühlen sich bayerische Behörden nicht wirklich zuständig. Auch eine aktuelle Anfrage von Report München in dieser Sache, hat das bayerische Gesundheitsministerium bis heute nicht beantwortet.

Prozess in Tübingen geht weiter

Die Staatsanwaltschaft Tübingen wirft den Beschuldigen gewerbsmäßigen Betrug vor. Ziel des Prozesses ist es auch, den Vertrieb der Geräte zu unterbinden, sagt Nikolaus Wegele, Sprecher der Staatsanwaltschaft Tübingen: "Es gibt halt bisher sozusagen keine rechtskräftige, abgeschlossene Entscheidung, die das letztendlich beurteilt, darauf wirken wir jetzt hin in diesem Strafverfahren vor dem Amtsgericht."

Mit einem Urteil wird im Dezember gerechnet und das könnte Signalwirkung haben. Denn auf dem Markt gibt es Geräte vieler Hersteller, die alle nach dem ähnlichen Prinzip funktionieren.

Die Geräte sind in Arztpraxen, Apotheken, bei Heilpraktikern und Kosmetikern im Einsatz. Handelt es sich dabei um Betrug? Vor dem Amtsgericht Reutlingen soll diese Frage jetzt geklärt werden.