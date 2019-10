08.10.2019, 06:37 Uhr

Besorgte Imker: Massensterben von Bienen in Russland

Imker in Russland beklagen ein massenhaftes Bienensterben in diesem Sommer. Grund dafür könnte laut Experten der unkontrollierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft sein.