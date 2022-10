Bei Atomwaffen-Einsatz: "Russland wäre global ein Aussätziger"

Atomwaffen-Einsatz: Kein militärischer Nutzen

Possoch: Ist der Einsatz von taktischen Atomwaffen aus einem militärisch-strategischen Gesichtspunkt überhaupt sinnvoll?

Mangott: Einen direkten militärischen Nutzen gibt es zweifellos nicht. Die implizite Drohung mit dem Einsatz solcher Waffen soll aber jetzt schon Angst und Unsicherheit erzeugen, sowohl in den Bevölkerungen des Westens als auch bei manchen Regierungen in Westeuropa. Ich denke da vor allem an die deutsche Regierung, vor allem an die SPD, wo der Eindruck verstärkt werden soll, dass weitere Waffenlieferungen, etwa die Lieferungen von Kampfpanzern und Schützenpanzern, ein derartiges Eskalationsrisiko mit sich bringen, dass eine solche Lieferung aus der Sicht von Bundeskanzler Scholz unterbleiben muss.

Was die Androhung mit der Detonation von taktischen Nuklearwaffen und deren mögliche Durchführung anbelangt, so hat dies nicht so wirklich einen unmittelbaren militärischen Effekt an der Frontlinie. Viel mehr soll mit einer demonstrativen Detonation oder dann auch der Explosion einer solchen Waffe über ukrainischem Gebiet die ukrainische Führung dazu bewogen werden, ihre militärische Offensive zu stoppen und sich bereit zu erklären, mit Russland einen Verhandlungsfrieden zu schließen, der russischen Interessen entgegenkommt.

"Russland wäre global ein Aussätziger"

Possoch: Wäre die internationale Reaktion auf einen solchen nuklearen Einsatz für Russland nicht verheerend?

Mangott: Das ist tatsächlich ein Faktor, der dagegenspricht, dass dieser Einsatz wirklich erfolgen wird. Derzeit ist Russland vom Westen isoliert, aber nicht global isoliert. Wenn Russland jedoch das seit 1945 bestehende nukleare Tabu brechen sollte, dann wird Russland auch global isoliert werden. Dann ist Russland global ein Aussätziger und selbst ein sehr enger Verbündeter wie China wird das sicherlich verurteilen und von Russland abrücken, von Indien ganz zu schweigen. Also das ist ein sehr großes politisches Risiko.

Militärische Reaktion der USA bei Atomwaffen-Einsatz

Possoch: Würde man nicht auch auf militärischer Ebene viel riskieren?

Mangott: Sollte sich die russische Seite zu einem solchen Verzweiflungsschritt durchringen, haben die USA schon deutlich gemacht, dass sie auf den Einsatz einer solchen Waffe reagieren werden. Gemutmaßt wird, nicht auch mit einer nuklearen Detonation, sondern konventionell. Das heißt, dass mit amerikanischen Präzisionsraketen Basen getroffen werden, von denen solche taktischen Nuklearwaffen mit Kurz- und Mittelstreckenraketen abgefeuert wurden. Es geht sogar so weit, dass man in Washington diskutiert, dass man auch direkt die Kommandozentralen der russischen Armee in der Ukraine angreifen und so die konventionelle Schlagkraft Russlands deutlich gefährden wird. Das ist eine militärische Risikolage für Wladimir Putin. Das Problem bei allem ist nur, niemand kann eine solche Situation dann wirklich kontrollieren. Eine Eskalationskontrolle gibt es dann von beiden Seiten nicht.

Putin will "Angst und Unsicherheit erzeugen"

Possoch: Die Kosten wären für Wladimir Putin enorm. Fallen wir also gerade auf Putin rein, wenn er wieder einmal von Atomwaffen spricht und wir hier Panik kriegen?

Mangott: Es ist durchaus möglich, dass dieses Gerede von Nuklearwaffen ausschließlich diesem Zweck dient, Angst und Unsicherheit zu erzeugen und eben den Westen zu spalten. Also eine Spaltung zwischen denen, die sagen, wir dürfen uns von solchen Äußerungen nicht abschrecken lassen und müssen die Ukraine weiter unterstützen, und anderen. Ich denke eben an Bundeskanzler Scholz, der meint, man müsse immer Eskalationsrisiken bedenken bei dem, was man an Waffen liefert. Das ist vielleicht schon der primäre und derzeitig ausschließliche Zweck solcher Andeutungen. Aber es kann auch darüber hinausgehen, nämlich dass es bei einer demonstrativen Detonation einer solchen Nuklearwaffe dann zwischen verschiedenen westlichen Regierungen wirklich zu einem Bruch kommt. Und das wäre auch schon im Sinne hat der russischen Seite.