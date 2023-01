Behandelter Beton macht antike römische Bauwerke so stabil

Warum sind antike römische Gebäude eigentlich so stabil? Das Kolosseum oder das Pantheon zum Beispiel sind unter anderem aus Beton gebaut und stehen nach über 2.000 Jahren noch immer.

Besondere Zutat für besonderen Halt

Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben herausgefunden, dass der antike Beton mit einer ganz speziellen Zutat versehen ist: Weiße, kleine, millimetergroße Lehmklumpen. Bisher hielt man diese für Fehler im Material, erzählt der Chemiker Admir Masic. Diese Lehmklumpen seien demnach keine nachlässigem Mischungsfehler, sondern Teil einer Technik, die diese Hohlräume systematisch produziert.

Der Beton repariert sich quasi selbst

Die Technik dahinter: Der Beton wird heiß gemischt. So entstehen die Klumpen, die dem Beton dann regelrechte Selbstheilungskräfte verleihen, denn sie dienen als Reservoir für eine chemische Reaktion. Ist ein Riss im Beton, in den Wasser eindringt, löst sich Kalzium im Wasser. In Kombination mit dem im Wasser gelösten Kohlendioxid entsteht dann Kalziumkarbonat, das auskristallisiert und den Riss wieder auffüllt.

Erprobte Nachhaltigkeit mit Bestand

Masic sieht darin den ersten Schritt, um das Material nachhaltig zu machen, denn langfristig würde weniger Material benötigt, und das würde weniger CO2-Emissionen bedeuten.

Andere moderne Selbstheilungstechniken zum Beispiel mithilfe von Bakterien, sind teurer und noch nicht so lang getestet. Der Chemiker Admir Masic ist überzeugt: Es ist sinnvoll, von den Römern zu lernen.

