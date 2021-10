Mehr als Stöckchenholen: Begabte Hunde lernen Wörter

Stöckchenholen oder Pfotegeben sind Tricks, die viele Hunde lernen. Man kann ihnen auch anerziehen zu gehorchen. Aber können sie sich auch zwölf neue Begriffe merken und nach zwei Monaten Pause korrekt abrufen? Das haben Verhaltensbiologen an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest untersucht.

Spielerischer Lernprozess

Für ihre Studie suchten die Forschenden weltweit nach talentierten Hunden, von denen bekannt war, dass sie sich die Namen vieler Spielzeuge merken können - und fanden sechs außergewöhnliche Border Collies. "Diese begabten Hunde können neue Namen von Spielzeugen in einer bemerkenswerten Geschwindigkeit lernen", sagte Claudia Fugazza, Leiterin des Forschungsteams.

Der zugrundeliegende Lernprozess ähnele dem beim Trainieren von Kommandos, erklärte Mitautor und Verhaltensbiologe Ádám Miklósi. Die Hunde begännen, bestimmte Wörter mit einer Handlung zu verbinden, wie zum Beispiel das Apportieren einer auf den Namen "Raffi" getauften Plüschgiraffe.

Erlernte Namen bleiben im Gedächtnis

"In unserer früheren Studie fanden wir heraus, dass sie einen neuen Spielzeugnamen bereits nach viermaligem Hören lernen konnten", so Fugazza. "Aber bei einer so kurzen Exposition haben sie kein Langzeitgedächtnis dafür gebildet." Für die neue Studie sollten die Halter daher mehr Zeit damit verbringen, ihren Vierbeinern die Namen neuer Spielzeuge beizubringen. Danach wurden die Gegenstände weggeräumt und nicht mehr erwähnt. Die Forscher testeten die Hunde dann einen und zwei Monate später - und stellten fest, dass sie die Begriffe immer noch richtig zuordneten.

Neue Erkenntnisse über Verhalten und Talente

"Hunde sind gute Modelle, um menschliches Verhalten zu studieren, da sie sich in der menschlichen Umgebung entwickelt haben und entwickeln", resümiert Miklósi. "Mit diesen talentierten Hunden haben wir die einmalige Gelegenheit, zu untersuchen, wie eine andere Spezies die menschliche Sprache versteht und wie das Erlernen von Wörtern die Art und Weise beeinflusst, wie wir über die Welt denken. Mit Hilfe dieser Hunde hoffen wir, die Faktoren, die zur Entwicklung von Talent beitragen, besser zu verstehen", fügte er hinzu.