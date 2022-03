Bedrohte Tierarten: Warum Vielfalt auch im Wald so wichtig ist

Der naturnahe Mischwald kann viel, aber nicht alles. Für Fledermäuse, Schmetterlinge und andere bedrohte Tierarten brauchen wir die unterschiedlichsten Wälder, junge und alte, dunkle und helle, feuchte und trockene. Pflanzen und Tiere müssen auch in Zukunft ihren Lebensraum finden können im Wald. Denn das Artensterben ist wie der Klimawandel eine existentielle Bedrohung für die Menschheit.

Alle einheimischen Fledermäuse leben im Wald – aber nicht im gleichen

Welchen Wald braucht die Mückenfledermaus? Die kleinste einheimische Fledermaus lebt in Wäldern mit einem dichten Kronendach, sie jagt am Kronenansatz zum Beispiel nach Eintagsfliegen. Das große Mausohr braucht dagegen einen ganz anderen Wald. Optimalerweise Buchenbestände ohne Unterholz. Es fliegt niedrig, um Laufkäfer zu fangen, die auf der Laubschicht leben. Alle 25 einheimischen Fledermausarten sind streng geschützt, fast alle leben ursprünglich im Wald. Sie sind mit ihrem Körperbau und ihrem Echo-Ortungssystem an ganz unterschiedliche Waldtypen und Waldlebensräume angepasst.

Über den Baumkronen sind die besonders schnellen Fledermäuse unterwegs

Der große Abendsegler und die Breitflügelfledermaus sind oft im Luftraum über dem Wald unterwegs. Sie sind relativ groß und müssen deshalb schnell fliegen. Damit sie sich mit der hohen Fluggeschwindigkeit sicher fortbewegen können, brauchen sie ein Echo-Ortungssystem, das über weite Distanzen reicht. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Körperbau und Lebensweise oft sehr spezifisch zum Lebensraum passen.

Fledermäuse leben oft in Baumhöhlen und im stehenden Totholz, die meisten Arten brauchen also alte Wälder. Aber auch nicht alle. Und damit ist klar: Schon auf die Frage, Welchen Wald brauchen Fledermäuse?“ gibt’s keine einfache Antwort. Es gibt nicht den einen Bestand für alle Fledermäuse, sondern im Gegenteil man brauche unterschiedliche Bestände, so die Ökologin und Fledermausforscherin Kirsten Reichel-Jung von der Universität Ulm.

Das bedrohte Wald-Wiesenvögelchen braucht einen Mittelwald

Das Wald-Wiesenvögelchen ist – anders als es der Name suggeriert – kein Vogel, sondern ein Tagfalter. Etwa drei Zentimeter groß. Seine braunen Flügel sind am Rand schwarz gepunktet. Die Raupen fressen die Gräser, die auf Wiesen in lichten Wäldern wachsen. Lichte Wälder sind ausgesprochen selten, da ist es fast logisch, dass das Wald-Wiesenvögelchen vom Aussterben bedroht ist.

Auf einer Waldfläche auf der Schwäbischen Ostalb, die Orkan Lothar vor gut 20 Jahren platt gemacht hat, hat Nora Dalüge vor ein paar Jahren noch ein Exemplar Wald-Wiesenvögelchen pro Hektar gefunden.

Abholzen kann die Artenvielfalt fördern – unter bestimmten Bedingungen

Um den Bestand zu retten, hat die Forstwissenschaftlerin zusammen mit ihrem Team von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Baden-Württemberg die Sturmfläche in Parzellen eingeteilt, die im Wechsel alle paar Jahre abgeholzt werden. Nur einzelne alte Eichen bleiben stehen. Das entspricht der traditionellen Nutzungsform des Mittelwalds. Der Lebensraum, den das Wald-Wiesenvögelchen braucht. Es habe "super reagiert", sagt Nora Dalüge: Der Bestand ist in ein paar Jahren von ein auf dreißig Exemplare pro Hektar angewachsen. Das ist noch keine Population, die langfristig überlebensfähig ist, doch ein Schritt in die richtige Richtung. Dazu kommt: Die Forschenden haben in dem Mittelwald auf der Ostalb 40 weitere Tagfalter- und um die 160 Nachtfalterarten gefunden, die von der Bewirtschaftungsform profitieren.

Mittelwald brauchen wir also auch. Diese Bewirtschaftungsform liefert sehr viel Holzbiomasse, die als Brennstoff genutzt wird. Die Eichen werden irgendwann zu Bauholz. Doch einen Wald als Mittelwald zu bewirtschaften, ist aufwändig.

Der naturnahe Mischwald: Die richtige Lösung für die meisten Flächen

Der naturnahe Mischwald mit Nadel- und unterschiedlichen Laubbäumen, dicken Bäumen, dünnen, lebenden und toten Bäumen bietet wesentlich mehr Arten Lebensraum als ein reiner Nadelwald. Der naturnahe Mischwald ist also in jedem Fall der Wald, den wir brauchen. Dahin muss die Forstwirtschaft grundsätzlich steuern, sagt Christian Ammer, Professor für Waldökologie an der Universität Göttingen. Aus ökologischen, ökonomischen und ästhetischen Gründen sollten rund 80 Prozent der Waldfläche in einen naturnahen Mischwald umgebaut werden. Aber er könne trotzdem nicht das alleinige Ziel sein. In geringem Umfang sind zum Beispiel sogar Monokulturen wichtig. Als Lebensraum für manche Spezialisten. So kommt der Buchenspringrüssler nur in reinen Buchenbeständen vor und die Fichtenananasgalle, eine Blattlausart, braucht Fichtenbestände.

Biodiversität braucht das ganze Spektrum: Alt und jung, hell und dunkel, trocken und nass

Gemischt oder homogen? Das ist wieder auch nur ein Aspekt der Biodiversität. Ein anderer: Die Frage alt oder jung? Die Artenvielfalt an Tieren ist besonders hoch in ganz alten Beständen und in ganz jungen. Alt werden die Bestände von allein – dazu muss man die Bäume einfach länger stehen lassen. Einen jungen Wald muss man immer wieder neu herstellen. Nötig ist also ein Wald, der gegen den Klimawandel sowie gegen den Wildverbiss standhalten kann und zugleich möglichst vielen Tier- und Pflanzenarten das Überleben sichert.