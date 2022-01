Bayerns Schulen im Wirrwarr der Quarantäne-Regeln

Schulschluss am Maximiliansgymnasium in München. Einige Schüler essen noch eine Brotzeit, andere lassen den Schultag beim Tischtennis-Spielen im Hof ausklingen. So weit, so gewöhnlich. Bis auf die Tatsache, dass um diese Uhrzeit eigentlich ein Drittel mehr Kinder hier sein sollten. Doch 200 von 600 Schülerinnen und Schülern sind gerade in Quarantäne. Unter anderem der komplette elfte Jahrgang Q11.

Bisher galt: Quarantäne trotz Impfung

Vergangene Woche war zunächst eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Da müssen wir für jede einzelne Stunde an jedem Tag, an dem sie da war, aufklären: Wer sitzt davor, dahinter, rechts, links", berichtet Schulleiter Thomas Bednar: "Und dann tauchte prompt ein weiterer Fall auf. Und damit war klar: Jetzt geht die ganze Q11 in Quarantäne." Und das, obwohl viele Schülerinnen und Schüler bereits geimpft waren.

Denn bis Ende vergangener Woche galt noch: Wenn eine Infektion mit der Omikron-Variante nicht ausgeschlossen werden kann, müssen vorsorglich alle zu Hause bleiben. Viele Eltern waren über diese pauschale Regelung verärgert.

Quarantänepflicht gilt nicht mehr für alle

Am 14. Januar wurde die bayerische Infektionsschutzverordnung dann auch geändert, erklärt die Virologin Ulrike Protzer vom Münchner Klinikum rechts der Isar. "Wenn ich eine dritte Impfung bekommen habe oder, wenn ich gerade frisch zum zweiten Mal geimpft bin, das heißt, wenn das 14 Tage her ist und nicht länger als drei Monate, dann muss ich laut der neuen bayerischen Verordnung, gar nicht mehr in Quarantäne", sagt Protzer: "Und das gilt natürlich auch für Schüler."

Neu ist auch, dass eine Corona-Infektion vor oder nach der Impfung nun mit einer dritten Impfung gleichgestellt ist und von der Quarantänepflicht befreit. Diese Regelungen gelten unabhängig von der Corona-Variante.

Hier finden Sie die geltende Allgemeinverfügung Isolation (AV Isolation) des Bayerischen Gesundheitsministeriums

Erleichterungen für Schüler

Laut Kultusministerium waren Anfang der Woche rund drei Prozent der Schülerinnen und Schüler in Bayern in Quarantäne. Kultusminister Michael Piazolo (FW) hatte nach dem Ministerrat am Montag noch einmal bekräftigt, dass sich Kinder und Jugendliche bereits nach fünf Tagen freitesten könnten.

Zum anderen schicke man in der Regel keine ganzen Klassen mehr in Quarantäne, "weil auch mehr Erfahrungswerte mit Omikron da sind". Andere Maßnahmen würden nur ergriffen, wenn weitere Fälle in einer Klasse auftauchten, so Piazolo.

Das Gesundheitsamt entscheidet

Die Elftklässler des Maximiliansgymnasiums haben aber auch Tage nach der Regeländerung noch fast alle von daheim aus gelernt. Denn es dauert, bis die Informationen aus dem Ministerium offiziell bei den Schulen ankommen. Der Grund: Das zuständige Gesundheitsamt muss die neuesten Bestimmungen des Freistaats an die Schulen weiterleiten. Die Behörde aktualisiert einen Katalog aus Fragen und Antworten und entscheidet letztendlich auch darüber, welche Schülerinnen und Schüler sich isolieren müssen und welche nicht.

"Unklarheiten" kommen vor

Eine Sprecherin des Münchner Gesundheitsreferats weist darauf hin, dass die Regelungen des Freistaates in der Woche nach den Weihnachtsferien zweimal geändert wurden, "was möglicherweise bei manchen Schulen zeitweise zu Unklarheiten über die Vorgehensweise geführt haben könnte".

Schulleiter Bednar bestätigt, dass er die neuen Vorgaben zwar bereits aus den Medien kannte, allerdings erst am Montagnachmittag ein Schreiben vom Gesundheitsreferat erhalten habe. Für Bednar hieß das: Wieder alle Eltern informieren, dass geimpfte, genesene und geboosterte Kinder nun zurück ans Gymnasium dürfen. "Da gab es einzelne Eltern, die auch schon angerufen haben", erzählt Bednar, "und denen haben wir gesagt: Ihr Kind kann ab 10.00 Uhr, 11.00 Uhr wieder in die Schule kommen."

Auf dem Pausenhof des Münchner Maximiliansgymnasiums dürfte es also in den kommenden Tagen wieder etwas lauter werden.