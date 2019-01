vor 9 Minuten

Batterien recyceln - einen Schatz heben und Gutes tun

Batterien in den Hausmüll zu schmeißen, ist als ob man einen Schatz wegwirft. Über die Hälfte der in der EU produzierten Batterien werden nicht recycelt. Dabei wäre es so einfach: In den nächsten Supermarkt gehen und die Batterie-Sammelbox füttern.