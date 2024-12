Barbaratag: Woher kommt der Brauch der Barbarazweige?

Barbara für Bergleute

Um dem Aufblühen – und damit, gewissermaßen, dem eigenen Glück – in die Hände zu spielen, brauchen die Barbarazweige Licht. Auch darauf mag zurückgehen, warum die Heilige ausgerechnet zur Schutzpatronin der Bergleute geworden ist. Schließlich weckt das Arbeiten unter Tage mehr denn je die Sehnsucht nach Licht und Helligkeit.

Einen unmittelbaren Bezug zur Bergwelt bietet eine Notiz in der Heiligenlegende, dass sich Barbara nach ihrer zunächst erfolgreichen Flucht aus dem Turm in einem Felsen versteckt haben soll. Ihr Versteck wurde aber verraten, wonach ihr Schicksal besiegelt war. In traditionsreichen Bergbaugebieten der Alpen, vor allem in Österreich, hat sich bis heute der Brauch gehalten, am Barbaratag Gottesdienste oder Andachten zu feiern. Die Bergleute gedenken ihrer Schutzpatronin, verbunden mit dem Dank für ein erfolgreiches Jahr und der Bitte um eine unfallfreie Arbeit auch im Folgejahr.

Die Heilige Barbara - Konkurrentin zum Heiligen Nikolaus

In manchen Regionen wie im Ruhrgebiet wurde die Heilige Barbara indessen auch zum weiblichen Pendant des zwei Tage später, am 6. Dezember, gefeierten Nikolaus: Dort ist es Brauch, Kinder am Barbaratag zu beschenken.

Im Oberallgäu gibt es außerdem das "Bärbelespringen", wobei verkleidete Frauen mit Weidenruten durch die Straßen ziehen, um Äpfel und Nüsse an Kinder zu verteilen – oder, je nach dem, eben symbolische Rutenhiebe.