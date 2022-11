Winter auf dem Balkon: Für Stauden ein Schattenplatz mit Füßchen

Mehrjährig wie Bäume und zugleich unverholzt wie Cosmea oder Spinat – das ist das Markenzeichen von Stauden. Zu ihnen gehören zum Beispiel Rittersporn, Phlox, Astern, Reiherschnabel, Johanniskraut und Glockenblumen. Stauden überwintern unterirdisch und treiben im Frühjahr einfach wieder aus der Wurzel aus. Das ist total praktisch, da muss man nicht jedes Jahr neue Blumen kaufen oder aussäen. Damit das auch im Kübel oder Topf auf dem Balkon sicher funktioniert, muss man einige Tipps beherzigen.

Am Anfang: Die Erde

Es hängt alles an der Wurzel, die sollte deshalb in einer optimalen Umgebung leben, immer an Wasser und an Luft kommen. Das heißt, Stauden brauchen unbedingt eine Erde mit einer stabilen Struktur, zum Beispiel eine Mischung aus gekauftem Pflanzsubstrat und Gartenerde. Wer nicht so einfach an Gartenerde kommt, sollte im Gartenmarkt nach einer Erde schauen, die speziell für Kübelpflanzen gemacht ist.

Ein Platz im Schatten – auch für Sonnenstauden

Damit die Stauden gut über den Winter kommen, sollten sie, sobald es Minustemperaturen hat, weg von der Sonne. Auch wenn sie zu den Stauden gehören, die eigentlich sonnige Standorte brauchen. Denn im Pflanztopf sind die Wurzeln der Witterung viel mehr ausgesetzt als wenn sie im Gartenboden wachsen. Der Topf friert schneller durch, wenn es eiskalt wird und heizt sich andererseits schneller auf, sobald die Sonne scheint, so Ulrike Bosch von der Biogärtnerei Allgäustauden in Leutkirch. "Das heißt, die Pflanze kriegt dadurch Stress, dass die Temperaturen hoch und runter gehen." Um diese Warm-Kalt-Schwankungen abzudämpfen, sollte man die Pflanzkübel wenn möglich an einen schattigen Ort stellen.

Kälte ohne Schnee kann tödlich sein

Eiskalt und kein Schnee: Die sogenannten Kahlfröste stellen eine besondere Gefahr dar für alle überwinternden Pflanzen. Denn die Pflanzen sind bei dieser Wetterlage ungeschützt der Witterung ausgesetzt. Vor allem die immergrünen. Nachts wird es richtig kalt, der Pflanzkübel friert völlig durch und tagsüber scheint die Sonne auf die Blätter, die sich erwärmen und Wasser verdunsten. "Die Pflanze kann kein Wasser mehr nachziehen durch die Wurzeln und vertrocknet dann.“ Erklärt Staudengärtnerin Ulrike Bosch. An Kahlfrosttagen empfiehlt es sich deshalb, die oberirdischen Teile der Pflanze zu verschatten. Mit Reisig, Karton, Zeitungspapier oder zum Beispiel einer alten Tischdecke. Sicherheitshalber sogar dann, wenn sie im Schatten stehen.

Kälteschutz für den Kübel

Es empfiehlt sich, das Pflanzgefäß einzupacken. Dazu eignen sich zum Beispiel Vlies, Luftpolsterfolie, alte Säcke. Kleinere Töpfe kann man eventuell zusammen in einen Karton oder eine Holzspanschachtel stellen. Wer Herbstlaub hat, kann die Zwischenräume damit füllen. Das dämmt besonders gut, weil beim Verrotten Wärme entsteht.

Mit Füßchen gegen nasse Füße

Der Boden darf nicht austrocknen. Deswegen sollte man bei Bedarf vorsichtig gießen. Doch auf keinen Fall zu viel. Staunässe ist für die meisten Stauden tödlich. Die Pflanzkübel brauchen auf alle Fälle Ablauflöcher, betont Ulrike Bosch von Allgäustauden. Wenn das überschüssige Wasser nicht weg kann, bekommen die Wurzeln nämlich keine Luft. Und es besteht darüber hinaus die Gefahr, dass es den Topf sprengt, wenn das Wasser gefriert. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man unter den Gefäßen einen Abstand zum Boden schaffen. Dafür kann man im Gartenmarkt extra Füßchen kaufen, man kann aber auch kurze Holzlatten oder Steine nehmen.

Balkon ist wie Brücke

Kübelstauden haben es im Winter auf dem Balkon besonders schwer. Denn da kommt einerseits der dämmende Schnee nicht so gut hin und andererseits ist der Balkon-Boden besonders kalt. Wie auf einer Brücke gefrierts hier als erstes, denn die Kälte greift nicht nur von oben, sondern auch von unten an. Man braucht also auch noch einen Thermoschutz von unten: Eine Styroporplatte, ein dickes Holzbrett, vielleicht auch eine Lage Stroh oder Laub in einem großen Untertopf.