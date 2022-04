Bald mehr Äpfel für Allergiker dank Freisinger Forscher

Apfelzüchter in Norddeutschland von der Züchtungsinitiative Niederelbe (ZIN) und Wissenschaftler der Berliner Charité und der Technischen Universität München in Freising-Weihenstephan waren jetzt gemeinsam erfolgreich: Sie haben in einem mehrstufigen Verfahren zwei Apfelsorten gezüchtet, die Allergiker gut vertragen sollen. Die Europäische Stiftung für Allergieforschung hat dafür zum ersten Mal ihr Unbedenklichkeitssiegel für Apfelsorten vergeben – das ECARF-Siegel.

Das Problem – Birkenpollenallergiker vertragen oft keine Äpfel

Die Auslöser einer Pollenallergie und die Antigene in den Eiweißen der Äpfel ähneln sich stark. So kommt es, dass Menschen die darauf allergisch reagieren auch keine Äpfel vertragen. Geschätzt drei Millionen Apfel-Allergiker gibt es in Deutschland. Sie meiden Äpfel, denn nach dem Biss in den eigentlich gesunden Apfel juckt und kribbelt es im Mund, Lippen und Zunge schwellen an. Die Symptome sind bei unterschiedlichen Äpfeln unterschiedlich stark. Es gibt verschiedene Ausprägungen und Kreuzallergien. Ein weites Feld für die Forschung.

Die Methode – Äpfel aussuchen und immer wieder vergleichen

Für die Entwicklung der neuen allergikerfreundlichen Apfelsorten haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 700 Sorten aus dem Züchtungsprogramm der ZIN zurückgreifen können. Seit einigen Jahren weiß man, dass es sich für Apfelallergiker durchaus lohnen kann, verschiedene Äpfel zu vergleichen. Forscher der Charité haben bereits vor zwei Jahren alte Apfelsorten wie Alkmene, Eifeler Rambur, Goldparmäne, Gravensteiner, Jonathan und Boskoop gekauft und untersucht, und dabei festgestellt, dass sie von Allergikern besser vertragen werden als zum Beispiel gängige Supermarktäpfel der Sorten Braeburn, Elstar, Gala oder Golden Delicious. Ein Problem aber ist, dass die alten Sorten durchwegs ein wenig säuerlicher sind als die besonders beliebten aus den Supermarktregalen. Professor Wilfried Schwab hat immer wieder Proben aus Osnabrück bekommen. "In einer ersten Stufe bestimmen wir den Allergengehalt der Apfelproben, danach werden diese Proben von den Allergikern getestet, so geht es mit den Neuzüchtungen."

“Orale Provokationstests“ der verschiedenen Apfelsorten

Die Äpfel, die einen geringen Allergengehalt haben, werden dann auch von Allergikern noch einmal getestet, um eine hohe Sicherheit zu haben. Bei sogenannten oralen Provokationstests bekommen Apfelallergiker unter medizinischer Aufsicht zunächst 30 Gramm und danach 100 Gramm frische Apfelproben zu essen. "Im Anschluss haben sie die typischen Symptome wie Juckreiz, Kribbeln im Mund sowie Anschwellen von Lippen, Zunge und Mundschleimhaut in einer dreistufigen Skala nach ihrer Intensität bewertet."

So wurden die Sorten getestet und verglichen: 19 ZIN-Sorten im ersten Jahr; im Folgejahr 22 Sorten, davon 17 das zweite Mal. Dabei zeigte sich, dass einige der getesteten Sorten besser vertragen wurden als die Vergleichssorte ‘Santana’, die als allergikerfreundlich eingestuft wird. Da neben der Sorte, auch weitere Faktoren das Allergenpotential beeinflussen können und verschiedene Apfelallergiker individuell reagieren, mussten die Tests über einen Zeitraum von mehreren Jahren wiederholt werden.

Allergikerfreundliche Sorten im Wettbewerb mit Santana

Bei den Proben aus Osnabrück hat Wilfried Schwab analysiert, wieviel Allergen in diesen Äpfeln im Vergleich zur allergikerfreundlichen Sorte Santana ist. Zwei Sorten sind aus diesem Vergleichswettbewerb hervorgegangen, die das geschafft haben. Die Äpfel haben noch keine Namen sondern tragen noch Nummern: ZIN 168 und ZIN 186. Die neuen Sorten sind aber nicht nur für Allergiker besonders gut verträglich, sie haben auch noch andere positive Eigenschaften, sagt Wilfried Schwab: "Sie haben eine rote Fruchtoberfläche. Die Äpfel der ZIN-Sorte 168 sind mittelgroß bis groß mit einem festen und knackigen Fruchtfleisch. Sie sind süß, saftig und geschmackvoll und weisen eine mittelrote Färbung auf." Die Früchte der ZIN 186 sind "überwiegend groß, fest, knackig und saftig mit einer leicht süßlichen Note, die überwiegt."

Neue Sorten in ein paar Jahren im Supermarktregal

Ein paar Jahre dauert es allerdings noch, bis die Sorten vermehrt, die Bäume gepflanzt und die ersten Ernten eingeholt sind. Jetzt werden die preisgekrönten Sorten auf Apfelbäume "aufgepfropft" und so vermehrt.

Das bedeutet: Ein Ast der gewünschten neuen Sorte wird mit einem Ast der vorhanden verbunden. Zum Beispiel indem der neue Ast durch einen schrägen Schnitt bei beiden Pflanzen mit dem alten verbunden wird. Umwickelt mit einem Band wächst die aufgepfropfte Sorte schnell an und trägt im Herbst die entsprechenden neuen Äpfel. Das Auf- oder Umpfropfen ist eine gängige Vermehrungsmethode für neue Obstsorten und funktioniert außer bei Äpfeln auch bei Birnen oder Kirschen. So ein Baum trägt dann im Herbst also zwei Sorten, beispielsweise einen kleinen Allerweltsapfel und auf den aufgepfropften Ästen die neue allergiefreundliche Sorte.

Wilfried Schwab erwartet, dass die Allergiker freundlichen Sorten 2025 und 2026 nicht nur in Reformhäusern sondern auch im Supermarkt zu finden sein werden.