Bärlauch: So erkennen Sie giftige Doppelgänger

Ein Unterschied zwischen Bärlauch und Herbstzeitlosen liegt in den Stengeln

Verwechslungen mit der Herbstzeitlosen sind deutlich gravierender, die Gefahr zu sterben, ist deutlich größer als beim Maiglöckchen. Symptome treten erst einige Stunden später auf: Brennen im Mund, Schluckbeschwerden, Erbrechen, Krämpfe, blutiger Durchfall.

Die Herbstzeitlose kann direkt neben dem Bärlauch wachsen, meistens am Rand, seltener in der Mitte der Bestände. Hier ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal: Beim Bärlauch kommt jedes Blatt an einem eigenen Stiel aus dem Boden, während die Rosette der Herbstzeitlosenblätter ohne Stiele direkt aus dem Boden wächst.