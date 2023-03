Bachelorarbeit in drei Tagen mit ChatGPT?

40 Seiten in drei Tagen

Nach nur drei Tagen hat Reporterin Nadine Hadad ihren KI-Text zur Bewertung eingereicht. Der Gesamteindruck sei zunächst gut, so Professor Markus Behmer nach Durchsicht der Arbeit. Hinzu komme ein gut lesbarer Schreibstil. "Ganz positiv wirkt auch die Struktur." Damit ist das Lob schon vorüber. Die beschriebenen wissenschaftlichen Theorien und die Datenerhebung "haben eigentlich fast nichts miteinander zu tun".

Den größten Abzug habe es aber für die erfundenen Quellen gegeben: "Wenn von den ersten sechs Büchern, die hier angegeben sind, drei schlichtweg nicht existieren, dann ist das schon sehr seltsam. Und das sind natürlich gravierende formale Mängel", so Behmer.

Bayerische Unis: Lehrende entscheiden selbst

Trotz der Defizite von ChatGPT bereiten sich bayerische Universitäten auf dramatische Veränderungen vor: Laut Universität Würzburg stehe "die Integrität bestimmter Prüfungsformen" wie Haus- und Abschlussarbeiten auf dem Spiel. Ein Team des BR AI + Automation Lab hat eine Umfrage unter den größten deutschen und einigen bayerischen Universitäten durchgeführt. Zehn Hochschulen haben sich zum Einsatz von KI durch Studierende geäußert - darunter die TU München und die Universitäten Erlangen-Nürnberg und Würzburg.

An allen Universitäten sind generative KIs wie ChatGPT aktuell ein wichtiges Thema, aber oft fehlen klare Regeln: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Einsatz von KI noch nicht explizit geregelt und muss im Einzelfall entschieden werden", teilt die Universität Erlangen-Nürnberg mit. In einigen Fällen sei es sinnvoll, die Nutzung von Tools wie ChatGPT zu untersagen, in anderen nicht. Das sei von Fach zu Fach unterschiedlich. Auch in Würzburg könnten Lehrende "den Einsatz von ChatGPT und dergleichen unter Kenntlichmachung der Verwendung erlauben".

Studierende fordern mehr Vorgaben

Damit sind Studierende in Bayern mit ähnlichen Unklarheiten konfrontiert, wie Studierende anderer Bundesländer. "Derzeit wird noch diskutiert", so die FU Berlin, "ob es sich bei KI-Systemen um ein unerlaubtes Hilfsmittel handelt." Falls dem so sei, würde der Einsatz von ChatGPT als Täuschungsversuch gewertet. "Solche Regeln können sinnvoll nur die Fakultäten für ihre Disziplinen, Fächer und Studiengänge festlegen", lautet die Einschätzung der Universität Hamburg.

Die teils nicht existenten und teils unklaren Regeln für KI-geschriebene Texte kritisiert Studierendenvertreter Karl Seyfarth von der LMU München: "Ich habe das Gefühl, dass unsere Uni ein bisschen überfordert mit dem Thema ist. Ich würde mir definitiv mehr Vorgaben wünschen."

Die LMU gibt an, man sei bereits mit Studierenden im Gespräch gewesen. Da die Bedürfnisse verschiedener Fächer sehr unterschiedlich seien, entscheiden die Fakultäten selbst über den Umgang mit KI-Werkzeugen.

Köln und Münster verbieten KIs für Texte

Klare Vorgaben fordert auch ein aktuelles Rechtsgutachten, das vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Auftrag gegeben wurde. Demnach sollten Hochschulen definieren, wann und unter welchen Voraussetzungen KI-Schreibwerkzeuge von Studierenden eingesetzt werden können.

Nur zwei Universitäten antworteten, dass sie sich für ein generelles Verbot entschieden haben: Ein KI-generierter Text erfüllt laut Uni Köln "nicht das Kriterium der Selbstständigkeit". KI-Werkzeuge seien daher ein unerlaubtes Hilfsmittel und jeder Einsatz könne je nach Schwere des Falls unterschiedlich sanktioniert werden, "vom Ausspruch einer Verwarnung bis hin zum Entzug des Prüfungsanspruchs". Auch an der Uni Münster sei das Schreiben von Texten mit KI "ein Rechtsverstoß".

ChatGPT beschäftigt bald Bildungsausschuss

Ob klare Verbote durchsetzbar wären, ist indes fragwürdig. Noch gibt es keine Möglichkeit zuverlässig zu erkennen, ob ein Text von einer Maschine oder von einem Menschen geschrieben wurde. Sogenannte Detektionsprogramme arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten: "Selbst, wenn die hohe Wahrscheinlichkeit einer KI-Unterstützung angezeigt würde, wäre die Frage, wie man dies beweisen soll", schreibt die Ruhr-Uni-Bochum.

Der Einzug von Programmen wie ChatGPT an Hochschulen werde sich nicht aufhalten, sondern nur gut gestalten lassen, sagt Grünen-Bildungspolitiker Kai Gehring. In der Lehre könne Text generierende Software ein überaus nützliches Werkzeug darstellen, im Prüfungsbereich brauche es aber gute Lösungen und Leitfäden. Vor einigen Wochen hat der Bildungsausschuss des Bundestags eine Studie zum Thema in Auftrag gegeben. Deren Ergebnissen will der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bundestag nicht vorgreifen: "Ich glaube allerdings, dass wir ein Regelwerk für künstliche Intelligenz benötigen." In wenigen Wochen werde der Ausschuss gemeinsam mit Experten über die Ergebnisse der Studie debattieren.