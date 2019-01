Ausstieg aus der Kohle - Hilft die Notbremsung dem Klima?

Für Kohlekraftwerke in Deutschland gibt es nun einen Abschaltplan – doch die Umweltökonomin Karen Pittel vom ifo-Institut in München übt Kritik. Für einen wirksamen Klimaschutz greife der Kompromiss zu kurz, sagte sie im BR-Interview. Da die CO2-Emissionen aus der Energieerzeugung im Rahmen des europäischen Zertifikate-Handels von oben gedeckelt werden, gilt:

"Was wir nicht ausstoßen, das stoßen potentiell andere aus." Prof. Karen Pittel, ifo-Institut

Kohlestrom aus Polen und Tschechien

Wegfallender Kohlestrom in Deutschland werde zumindest teilweise durch Kohlestrom aus Polen oder Tschechien ausgeglichen. Sinnvoll sei, auf europäischer Ebene die Emissionen schneller zu senken und auch die Bereiche zu regulieren, die vom Emissionshandel noch nicht erfasst werden. Denn Emissionen seien genauso schädlich, wenn sie aus einem Auspuff kommen oder einem Gaskraftwerk. Prof. Karen Pittel vom ifo-Institut sagt: "Was ich befürchte, ist, dass das Gefühl aufkommt: Wenn wir aus der Kohle ausgestiegen sind, dann haben wir den größten Teil schon geschafft, und das ist nicht der Fall."

Fixierung auf Kohle schadet dem Klimaschutz

Die Fixierung auf Kohle sei im letzten Jahr so angestiegen, dass sie schon schädliche Ausmaße erreiche. Wesentlich sinnvoller sei ein Signal, dass CO2 insgesamt schädlich sei, zum Beispiel indem man einen Preis darauf setze. Prof. Karen Pittel vom ifo-Institut erklärt: "Im Moment haben wir ein furchtbares Chaos an Abgaben und Steuern, die entweder CO2-abhängig sind oder nicht. Was wir zeigen sollten, ist, dass man systematisch Emissionen reduzieren kann und gleichzeitig Anreize setzen."

Von der Kohlekommission hatte sich die Münchner Umweltökonomin erhofft, dass sie einen umfassenden Instrumentenmix zur Dekarbonisierung, also zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen entwerfe. Das habe sie nicht gemacht.