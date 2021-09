Münchner Forscher untersucht Vulkanausbruch auf La Palma

Seit in der Bergkette Cumbre Vieja vor zwei Tagen ein Vulkan ausgebrochen ist, zählt Donald Dingwell schon die Minuten. Der Münchner Vulkanforscher hat die Eruption genau im Blick – in zwei Wochen wäre er für Messungen ohnehin auf die Kanarischen Inseln gereist. Und genau diesen Plan verfolgt er jetzt erst recht:

"Mit einer Sondergenehmigung, die wir uns erhoffen, würden wir nahe genug rankommen, um Proben von abgekühlter Lava zu bekommen, zu untersuchen in München bei uns im Labor und Zahlen hinter diese Eruption schreiben zu können."

Heiße Lava ist besonders aufschlussreich

Dingwell gilt als absoluter Experte auf dem Gebiet der Vulkanologie. Immer wenn irgendwo auf der Welt ein Vulkan Lava speit, ruft das die geologische Forschung auf den Plan. Denn Lava, die frisch aus dem Erdinneren kommt, ohne jahrelange Verwitterung, ist besonders wertvoll:

"Das ist ein Gestein, das in der Tiefe gebaut wurde. Es beinhaltet viele Informationen, Kristalle, Blasen und eine Schmelzphase, erstarrt möglicherweise zu einem Glas", erklärt Dingwell. Die Lava beinhalte alle quantitativen Informationen: "Wo kam dieses Magma her, wie schnell ist es an die Oberfläche gelangt und welche Eigenschaften hat es unterwegs gehabt? Und daraus kann man darauf schließen, wie viel Spannung dazu notwendig war und wie die Situation im Untergrund ist."