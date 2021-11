Aus für den "Zauberberg": Parsberger TBC-Klinik schließt 2022

Die bundesweit einmalige Spezialklinik für zwangseingewiesene Tuberkulose-Patienten in Parsberg (Lkr. Neumarkt) schließt ihre Pforten. Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres kommt das Ende für den sogenannten Oberpfälzer Zauberberg, wie der Bezirk Oberpfalz als Träger auf BR-Anfrage bestätigte. Dass derzeit die Nachfolgeklinik in Oberfranken errichtet wird, war schon länger bekannt.

Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet

In dem Parsberger Spezialkrankenhaus wurden seit mehr als 50 Jahren Tuberkulose-Patienten aufgenommen, die kraft richterlicher Anordnung von der Allgemeinheit ferngehalten werden müssen - wegen Ansteckungsgefahr. Bei den Patienten, die aus dem ganzen Bundesgebiet nach Parsberg gebracht werden, handelt es sich häufig um Suchtkranke, Schizophrene oder Demenzkranke, die mit ihrer TBC-Infektion zu einer Gefahr für andere Menschen werden können.

Das ungewöhnliche Krankenhaus in Parsberg war 1965 gegründet worden. Die Oberpfälzer nannten die Einrichtung scherzhaft den "Zauberberg", in Anlehnung an das Schweizer Lungensanatorium aus Thomas Manns gleichnamigem Roman.

Umzug nach Oberfranken

Problem war seit jeher, dass der Fachklinik in Parsberg der unmittelbare Anschluss an eine internistische Klinik fehlte, sagte ein Sprecher des Bezirks auf Anfrage. Künftig werden solche TBC-Patienten deshalb in einem neu errichteten Krankenhaus im oberfränkischen Kutzenberg untergebracht, das an das dortige Bezirksklinikum mit einer Lungenfachabteilung angegliedert ist.

In Deutschland erkranken laut Robert-Koch-Institut jedes Jahr immer noch mehr als 4.000 Menschen an TBC. Etwa 100 Todesfälle pro Jahr gehen auf das Konto von Tuberkulose.