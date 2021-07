Auf der Suche nach neuen Schwarzen Löchern

Die Galaxie Centaurus A ist in kosmischen Dimensionen relativ nah: nur 13 Millionen Lichtjahre beträgt ihre Entfernung zur Erde. Für den Astronomenverbund ist diese Galaxie äußerst interessant, weil sie besonders aktiv ist, erklärt Michael Jannssen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie: "Das besondere ist, dass sehr viel Strahlung von Centaurus A ausgesandt wird. Und dort werden sehr viele neue Sterne geboren."

Nicht jede Materie wird "Opfer" eines Schwarzen Lochs

Und hier kommt das Schwarze Loch ins Spiel, das im Zentrum der Galaxie sitzt: Denn wie alle Schwarzen Löcher verschluckt es nicht nur die Materie in seiner Umgebung, sondern sendet auch einen extrem energiereichen Teilchenstrahl ins Weltall - einen sogenannten Jet. "Nicht all die Materie in der direkten Umgebung eines Schwarzen Lochs ist für immer verloren, ein Teil wird wieder in Form von Jets ins Weltall hinausgespuckt.", so Jannssen weiter.

Diesen Jet haben die Astronomen unter die Lupe genommen, auf ihren Bildern ist ein langer doppelter Strahl zu sehen, leuchtend rot und mit grell gelbem Zentrum. Überraschend: Obwohl voller Energie, sendet er Strahlung nur an den äußersten Ecken aus.