Auch bei Tieren gibt es Bauch- und Seitenschläfer

Ältere Elefanten brauchen Hilfe bei der Seitenlage

Von allen Pflanzenfressern liegen Elefanten am häufigsten in Seitenlage. Tun sie das nicht, handelt es sich dabei wahrscheinlich um ältere Tiere. Weil sie nicht mehr so gut aufstehen können, vermeiden sie das Ablegen ganz und lehnen sich eher an Wänden, Pfosten oder Baumstämmen an. "Darum ist es wichtig, Elefanten im Zoo Hügel aus Sand zur Verfügung zu stellen. Wenn sie leicht schräg liegen, kommen auch alte Tiere viel leichter wieder hoch", erklärt Christian Schiffmann, der ebenfalls an der Studie beteiligt war.