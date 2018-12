Atemlos durch die Nacht: Warum Silvester-Feuerwerk krank macht

Leidtragende sind Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma oder einer chronischen Bronchitis. In Regensburg treffen sich solche Patienten regelmäßig in einer Lungensportgruppe. Unter Anleitung der Physiotherapeutin Anke Seidl lernen sie hier, mit ihrer Krankheit besser zurechtzukommen. Auch die Therapeutin kann ihren Patienten keinen anderen Rat geben, als in der Silvesternacht drinnen zu bleiben.

"Da hilft dann kein Medikament und keine Atemtechnik. Da ist soviel Feinstaub in der Luft und das macht die Atemwege zu." Physiotherapeutin Anke Seidl

In der Bundesrepublik leiden nach Angaben der Deutschen Lungenstiftung heute schon mehr als zehn Prozent der Einwohner an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Obstruktiv bedeutet, dass die Atemwege verengt sind.

COPD - die neue Volkskrankheit

Die Weltgesundheitsorganisation WHO glaubt, dass COPD im Jahr 2030 die dritthäufigste aller Todesursachen sein wird. Bei Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen steigt durch eine hohe Feinstaubbelastung das Risiko von Entzündungen, außerdem leidet die Lungenfunktion.

In einer Nacht entstehen 5.000 Tonnen Feinstaub

In der Silvesternacht werden in der Bundesrepublik laut Deutscher Umwelthilfe durch Feuerwerkskörper in wenigen Stunden 5.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Dies entspricht etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge. Die Umwelthilfe plädiert deshalb sogar für ein generelles Verbot von Silvester-Feuerwerk in den Innenstädten.

Einige bayerische Städte verbieten Böller

Einige Kommunen in Bayern haben ein solches Böller-Verbot sogar schon realisiert, wie Straubing oder Freising. Dabei geht es aber nicht nur um Luftqualität und Gesundheitsvorsorge, sondern auch um den Brandschutz für die historischen Innenstädte.