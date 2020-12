Astrophysiker Genzel nimmt Nobelpreis in München entgegen

Zwei Monate "zu spät" - und auch noch am "falschen" Ort. In der Münchner Staatskanzlei ist am Abend vom schwedischen Botschafter der Nobelpreis an den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel übergeben worden. Der Nobelpreis wurde in München überreicht, weil Genzel dort am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik arbeitet und die eigentliche Preisverleihung in Schweden wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war.

Mit einem "Man glaubt's kaum" zeigte Genzel erneut seine Überraschung über die Auszeichnung. Der 68-Jährige hatte zugleich mit der US-Forscherin Andrea Ghez ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße entdeckt. Auch sie wird deshalb mit dem Nobelpreis geehrt.

Europäische Südsternwarte im Mittelpunkt weiterer Forschung

Zur Ruhe setzen will sich Genzel aber nicht. "Gerade im europäischen Raum mit der europäischen Südsternwarte haben wir Vieles vor", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Das nächste große Teleskop solle in einigen Jahren fertig sein. Das habe dann einen Durchmesser von vierzig Metern - das dann größte auf der Welt. Mit Hilfe dieses Teleskops wollen die Wissenschaftler dann, so Genzel, eine "Zeitreise" unternehmen und in die frühesten Zeiten des Universums zurückblicken.