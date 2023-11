Asteroid Dinkinesh: Raumsonde Lucy findet einen Mond

Was eigentlich nur als Test für die Instrumente der Raumsonde Lucy gedacht war, endet in einer freudigen Überraschung für die US-Weltraumbehörde NASA: Am 1. November passierte ihre Raumsonde Lucy einen Asteroiden, der zufällig auf Lucys Route lag und deshalb als Übungsobjekt ausgewählt worden war. Doch die dabei entstandenen Aufnahmen enthüllen eine kleine Sensation: Der Asteroid Dinkinesh hat einen Mond, wie die NASA bekannt gab.

NASA-Raumsonde Lucy findet heraus: Dinkinesh ist Doppelasteroid

Eigentlich ist die 2021 gestartete NASA-Raumsonde Lucy auf dem Weg ins äußere Sonnensystem zu zwei Gruppen von Asteroiden, die auch als "Jupiter-Trojaner" bekannt sind, da sie sich auf der gleichen Umlaufbahn wie Jupiter um die Sonne befinden. Der Asteroid Dinkinesh lag quasi auf dem Weg: Dabei handelt es sich um einen Asteroiden im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Mit dem Vorbeiflug wollte die NASA vorrangig die Tracking-Systeme von Lucy testen. Diese sorgen dafür, dass Lucy während ihrer Asteroidenvorbeiflüge das jeweilige Ziel immer genau im Blick behält, während sie mit einer Geschwindigkeit von rund 16.000 Kilometern pro Stunde daran vorbeisaust.

Die während dieses Vorbeiflugs entstandenen Aufnahmen sorgen nun für eine kleine Sensation: Denn Dinkinesh ist nicht nur ein Asteroid – sondern zwei. Noch hat Lucy gar nicht alle Daten dieses Vorbeifluges gen Erde geschickt, doch aus den Daten lässt sich bereits jetzt schließen, wie groß das Doppelsystem ist: Während Dinkinesh selbst wohl an seiner breitesten Stelle 790 Meter durchmisst, ist sein kleinerer Begleiter lediglich 220 Meter groß.

"Das sind großartige Aufnahmen", sagte Tom Kennedy, ein an der Mission beteiligter Ingenieur in einer Mitteilung der NASA. "Sie zeigen, dass das Zielerfassungs-System genau so funktioniert, wie es soll, obwohl uns das Universum ein schwierigeres Ziel als gedacht präsentiert hat." Dinkinesh und sein Begleiter erinnern damit an das Ziel der Asteroidenablenkungsmission DART, den Asteroiden Didymos und Dimorphos, bei dem 2022 eine Raumsonde gezielt auf den kleineren "Mond" Dimorphos krachte.

NASA-Raumsonde Lucy fliegt weiter zu den Jupiter-Trojanern

Während die Wissenschaftler auf weitere Daten von Lucy warten, um den Doppelasteroiden Dinkinesh genauer untersuchen zu können, ist die Sonde selbst weiterhin auf Zielkurs im Sonnensystem: Lucy wird im Dezember 2024 noch einmal an der Erde vorbeifliegen und dabei Schwung für den Weiterflug durchs Sonnensystem holen. 2025 ist ein Vorbeiflug an einem weiteren Asteroiden des Asteroidengürtels geplant, bevor Lucy dann im August 2027 ihr erstes eigentliches Ziel bei den Jupiter-Trojanern im äußeren Sonnensystem erreicht.

Im Audio: Was sind Asteroiden?