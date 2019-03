Asteroid Bennu: Eine Geröllhalde, die Partikel ins All spuckt

"Das ist eine der größten Überraschungen meiner wissenschaftlichen Karriere," sagte der Planetenforscher Professor Dante Lauretta von der Universität von Arizona, USA. Denn noch nie haben Forscher einen Asteroiden dabei beobachtet, wie er Partikel ausstößt.

Bennu auf frischer Tat ertappt

Doch Bennu, den die NASA-Sonde Osiris-Rex seit Ende 2018 umkreist, scheint das öfter zu tun: Allein in den vergangenen zwei Monaten haben ihn die Wissenschaftler mehrfach dabei beobachtet. Und fotografiert: Denn Osiris-Rex befand sich gerade in der Tiefflug-Phase der Mission und konnte das Phänomen in Bildern festhalten. Das obige Foto entstand am 19. Januar, als die Sonde mit weniger als zwei Kilometern Abstand zur Oberfläche den Asteroiden umkreiste. Einige der Partikel scheinen den Asteroiden ebenfalls eine Zeitlang zu umkreisen, bevor sie wieder auf seine Oberfläche sinken.

Oberfläche des Asteroiden voller Geröll

Und auch die Oberfläche Bennus überrascht die Astronomen. Erwartet hatten sie einen eher glatten Himmelskörper, mit dem einen oder anderen Einschlagkrater und gelegentlichen Felsbrocken. Gefunden haben sie stattdessen eine Geröllhalde. Bennu ist dicht mit Geröll übersät. Der Steinbrocken in der Mitte dieser Aufnahme misst mehr als sieben Meter im Durchmesser.