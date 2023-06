Asiatische (Riesen-)Hornisse: Gefahr oder Irrglaube?

Wie kann ich die Asiatische Hornisse von der Europäischen Hornisse unterscheiden?

Generell ist die Asiatische Hornisse etwas kleiner als die europäische Variante und lässt sich durch eine unterschiedliche Körperfärbung differenzieren. Der Kopf der Europäischen Hornisse ist rötlich bis schwarz gefärbt – die Asiatische Hornisse hingegen hat einen schwarzen Kopf mit einer orangenen Stirnfärbung. Komplett schwarz ist auch der Thorax der Asiatischen Hornisse, bei der Europäischen Hornisse bildet sich ein rostfarbener Thorax mit schwarzer, V-förmiger Zeichnung ab.

Wo ist die Asiatische Hornisse schon in Deutschland verbreitet?

Gesichtet wurde die Asiatische Hornisse bereits in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Hamburg.

Wie kann ich gegen die Asiatische Hornissen vorgehen?

Eigenständiges Handeln in Bezug auf die Eindämmung der Asiatischen Hornisse ist nicht empfohlen. Bei der Sichtung eines potentiellen Nestes wird gebeten, sich mit einem aussagekräftigen Bild und dem notierten Fundort bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu melden. In Bayern kann man sich via E-Mail zusätzlich an das Institut für Bienenkunde und Imkerei (ibi@lwg.bayern.de) oder direkt an Dr. Nicole Höcherl (nicole.hoecherl@triesdorf.de) wenden.