Asiatische Hornisse - Was tun, wenn man sie sieht?

Gefräßige Tiere mit einer Vorliebe für Honigbienen

Die Asiatische Hornisse in Europa ist vor allem für die heimische Insektenwelt eine Bedrohung, da sie Bienen und andere Insekten jagt. 35 bis 85 Prozent ihrer Proteinnahrung deckt die Asiatische Hornisse mit Honigbienen ab. Sie frisst aber auch andere Insekten, laut einer Studie sind es etwa 160 Insektenarten. Problematisch ist die Menge an Futter, die sie benötigt: Ein Nest von Asiatischen Hornissen besteht aus mehreren Tausend Tieren, die pro Jahr zwischen elf und 20 Kilogramm Insekten vertilgen. Messungen an Bienenständen in Südfrankreich haben ergeben, dass Asiatische Hornissen dort bis zu 1.500 Bienen pro Tag gefangen haben.

Sind Asiatische Hornissen für den Menschen gefährlich?

Asiatische Hornissen sind für Menschen weniger gefährlich, als oft angenommen wird. Ihre Stiche sind schmerzhaft, aber in der Regel nicht gefährlicher als die von Bienen oder Wespen. Allergische Reaktionen können allerdings auftreten, sind jedoch selten. Bei Begegnungen ist es wichtig, ruhig zu bleiben und hektische Bewegungen zu vermeiden, um Stiche zu verhindern.

Asiatische Hornisse breitet sich rasant aus

Wenn die Asiatische Hornisse sich - wie in Frankreich - ausbreitet, erreicht sie schnell eine hohe Netzdichte von bis zu 15 Nestern pro Quadratkilometer. So weit ist es Deutschland noch nicht. Hier wurde sie 2014 zum ersten Mal gesichtet, erst in Nordbaden, dann im Breisgau. 2019 war sie bereits in Südhessen. Ende 2022 fand man das erste Tier in Bayern in Neuhütten im Spessart. Bis zu 80 Kilometer kann sich die Asiatische Hornisse pro Jahr ausbreiten. Wo sie einmal ist, verbreitet sich die Art meist schnell. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland habe sich dann innerhalb eines Jahres die Zahl der Sichtungen verzehnfacht.

Wie sieht die Asiatische Hornisse aus?

Die Asiatische Hornisse ist etwas kleiner als die heimische Europäische Hornisse (Vespa crabro), und erreicht eine Flügelspannweite von bis zu 6 cm. Sie ist schwarz mit orangem Hinterleib und hat leuchtend gelbe Beine. Sie nistet gerne an Gebäuden oder in Bäumen, wo das Nest deutlich zu erkennen ist.