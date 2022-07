Artenvielfalt: Weide ist die bessere Wiese

Wiese oder Weide? Wiese kann auch alles sein. Das heißt, man kann eigentlich zu jeder Weide "Wiese" sagen, aber nicht zu jeder Wiese "Weide". Dauer-Grünland ist der Oberbegriff, gemeint sind also Flächen, die im Gegensatz zum Acker über die Jahre mit Gräsern und Kräutern bewachsen sind. Grünland kommt in der Regel dort vor, wo der Boden oder das Klima sich nicht für den Ackerbau eignen. Weil es zum Beispiel zu kalt, zu nass oder zu steil ist, um Getreide anzubauen. In Deutschland und Bayern sind knapp 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Wiesen und Weiden, weltweit liegt der Grünland-Anteil bei rund zwei Drittel.

Grünland: Ein Hotspot der Biodiversität

Pimpinelle, Goldhafer, Grashüpfer und Wiesenpieper sind nur ein paar Beispiele. Auf Grünland kommen insgesamt mehr als die Hälfte aller in Deutschland lebenden Pflanzen- und Tierarten vor. Ein Hotspot der Biodiversität. Und Grünland kann noch mehr: Im Grünlandboden ist in der Regel deutlich mehr Kohlendioxid gespeichert als in Ackerböden, Grünland ist in der Lage, bei Starkniederschlägen mehr Wasser aufzunehmen als ein Acker und es schützt das Grundwasser besser vor Nitrateinträgen. Darüber hinaus kommt es auf Grünland so gut wie nie zu Erosion.

Schönheitsfehler: Gras ist nicht für die menschliche Ernährung

Das Grünland hat allerdings auch einen großen Nachteil: Auf ihm wachsen Pflanzen, die der Mensch nicht für seine Ernährung nutzen kann – sieht man einmal von Spezialitäten wie Wiesenknopf-Nocken und Schafgarben-Kaltschale ab. Deswegen braucht man Tiere, insbesondere Wiederkäuer, die aus Gras und Kräutern Milch und Fleisch machen.

Und jetzt kommt es darauf an, was man will: Soll das Grünland möglichst hochwertiges Futter für Milchkühe liefern, damit man hohe Milchleistungen erzielt, ohne den Zukauf von Eiweißfuttermitteln? Oder soll die Wiese in erster Linie die Biodiversität fördern und nur in zweiter Linie der Erzeugung von Lebensmitteln dienen?

Intensiv genutzte Wiese: Häufig gemäht und viel gedüngt

Wenn das Gras so hoch ist wie eine stehende schlanke Bierflasche wird gemäht, hinterher ist das Gras so hoch wie eine liegende Bierflasche. Und sobald der Aufwuchs wegtransportiert ist, kommt das Güllefass. Eine Standardwiese wird in der Regel fünfmal gemäht, fünfmal gedüngt. Auf ihr wachsen vor allem Gräser, Rotklee und Löwenzahn. Das Gras wird frisch verfüttert oder zu Silage vergoren, manchmal auch geheut. Es landet vor allem auf dem Futtertisch von Milchkühen oder Mastbullen.

Intensive Wiese: Wenig Artenvielfalt, viel Lebensmittel

Mit moderner Technik und dem Einsatz von Lohnunternehmern kann man heutzutage alle Wiesen eines Dorfes an einem Tag mähen und wenn das Wetter mitmacht, am anderen Tag einsilieren. Dann ist aus dem relativ vielfältigen Lebensraum Wiese ruckzuck eine eintönige Grünfläche geworden. Nulldiät für Nektar- und Pollensucher. Die Insekten, Amphibien und Säugetiere, die das Mähen und Grashäckseln überlebt haben, müssen schauen, wo sie Unterschlupf und Nahrung finden.

Extensiv genutzte Weide: Wenig Nutztiere, viel Leben

Das Gegenteil zur intensiv genutzten Wiese ist eine extensiv genutzte Weide. Hier grasen auf einem nährstoffarmen Standort nur wenig Tiere, umgerechnet auf die Fläche. Neben Rindern beispielsweise Schafe, Ziegen oder Wasserbüffel, manchmal nur für eine kurze Zeit. Eine extensiv genutzte Weide gilt als das Nonplusultra der Artenvielfalt. Denn die Weidetiere grasen die Fläche punktuell ab. Sie haben so viel Fläche, dass sie einzelne Pflanzen stehen lassen, die dann blühen und aussamen. Das heißt, es gibt immer Nektar und Pollen. Mit ihren Tritten erzeugen sie kleine Stellen, an denen der Boden offen ist, das brauchen zum Beispiel bodenbrütende Wildbienen.

Kuhfladen für die Artenvielfalt

Die Kuhfladen, Schafbollen und Pferdeäpfel sind ein Eldorado für Fliegen, Käfer und Schmetterlinge – und damit eine Futterquelle für insektenfressende Vögel. So hat ein Wissenschaftler in einem einzelnen drei Tage alten Kuhfladen aus dem Riesengebirge über 4.000 Insekten gefunden. Ein englischer Biologe hat ermittelt, dass ein Rind, das auf der Weide zehn Tonnen Kuhfladen im Jahr produziert, damit die Nahrungsgrundlage für mehr als hundert Kilo Insekten erzeugt. Aus hundert Kilo Insekten können zehn Kilo Wirbeltiermasse entstehen. Das heißt: Ein Pärchen vom großen Brachvogel kann theoretisch ohne Weiteres von den Fladen eines einzigen Rindes leben. Das gilt allerdings nur, wenn die Weidetiere kein Entwurmungsmittel bekommen, das die Insekten im Fladen abtötet. Davon unabhängig sind Kuhfladen auf alle Fälle punktuell über die Fläche verteilt und erzeugen damit ein vielfältiges Mosaik aus nährstoffreichen und nährstoffarmen Stellen mit ganz unterschiedlichem Bewuchs.

Schon der Zaunpfahl auf der Weide ist ein Minibiotop

Ein Zaunpfahl aus Holz kann Brutkammer sein für Wildbienen, in den Spalten zwischen Rinde und Holz finden Insekten und Asseln Unterschlupf. Direkt an der Stelle, an der er im Boden steckt, ist das Mikroklima anders als auf der übrigen Fläche. Und der Weide-Zaun an sich schützt die Eier und die Jungvögel von Bodenbrütern zwar nicht vor Raubvögeln, aber immerhin vor Füchsen, Hunden und anderen Räubern, die am Boden laufen.

Mähen, wenn die Margeriten blühen? Oder erst im Herbst?

Wer eine artenreiche Wiese pflegen will, steht unter anderem vor der Frage: Wann ist der richtige Mähzeitpunkt? Eine Frage, für die es keine richtige Antwort gibt. Denn selbst, wenn man eine insektenschonende Mähtechnik einsetzt, also Messerbalken statt Mähwerk: Man erwischt immer eine oder mehrere Pflanzenarten, die gerade blühen, und zerstört damit die Chance, dass sie Samen bilden. Es gibt nicht einmal eine Tageszeit, die für alle Tiere günstig ist. Für die Zauneidechse wär es besser morgens oder abends, für Frösche eher günstig, wenn man untertags mähen würde. Der Biologe Herbert Nickel hat diese Herausforderung so zusammengefasst: "Deutschland sucht den Schnittzeitpunkt."

Farbenreich ist artenreich

Artenreiches Grünland erkennt der Laie daran, dass es in mindestens drei verschiedenen Farben blüht. Also zum Beispiel gelb, blau und weiß. Das kann eine Wiese oder eine Weide sein. Weiden werden manchmal auch gemäht, zum Beispiel, um Brennnesseln oder dornige Büsche, die die Rinder nicht fressen, einzudämmen. Wer eine möglichst artenreiche Wiese haben will, sollte nie die ganze Fläche auf einmal mähen, sondern mosaikmäßig vorgehen und immer nur einen Anteil mähen. Wie der Landschaftsökologe Alois Kapfer in seinem Garten in Tuttlingen: Er fährt mit dem Rasenmäher und fragt sich: "Was würde ich denn jetzt fressen, wenn ich eine Kuh wäre?" So mäht er alle zwei Wochen zehn Prozent der Fläche. Das Ergebnis in seinen Augen: "ein tolles, kleinräumiges, gestuftes Mosaik, mit einer Vegetation, die sehr strukturreich ist".

Intensive Weide: Effiziente Lebensmittelproduktion mit Extra-Tierwohl

Auf der Weide kann man mit einem verhältnismäßig geringen CO2-Fußabdruck effizient und wirtschaftlich Milch und Fleisch erzeugen, so das Ergebnis einer Arbeit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Für die Tiere ist die Weide immer ein Gewinn, sie wollen auf die Weide. Das haben kanadische Wissenschaftler bewiesen. Sie haben in einem Versuchsstall Gatter mit einem erhöhten Widerstand eingebaut. Die Kühe mussten die Gatter wegdrücken, wenn sie nach dem Melken zum Fressen oder auf die Weide wollten. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Kühe genauso viel Kraft einsetzen, um auf die Weide zu kommen, wie um nach dem Melken ans Fressen zu kommen.

Intensive Weiden haben auch Vorteile für die Umwelt

Auf Weiden, die hochwertiges eiweißreiches Futter bieten, wachsen nicht viele verschiedene Arten, Nektar und Pollen gibt's kaum. Denn hier muss der Aufwuchs jung und niedrig sein. Doch sie haben andere Vorteile für die Umwelt. Denn die Kuh macht alles selber, wozu man sonst den Traktor, Maschinen und Sprit brauchen würde. Sie holt sich ihr Fressen. Und sie düngt. Das spart fossile Energie und Ressourcen, mindert die Freisetzung von Feinstaub, Kohlendioxid sowie Ammoniak, macht kaum Lärm und keinen Plastikmüll aus alten Siloplanen.