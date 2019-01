Artensterben - wenn Kreuzhefe, Fledermaus und Feldlerche fehlen

Dass die Biene beim Nektarsammeln Blüten bestäubt, ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass sie dabei auch Kreuzhefe von Blüte zu Blüte trägt und verbreitet. Diese Hefeart lebt in den Nektardrüsen der Blüten und ist vor allem für Wiederkäuer wichtig. Von den Blüten aus gelangt sie zum Beispiel in die Mägen von Kühen und hilft dort, das Grünfutter besser zu verdauen. Dadurch steigt unter anderem die Milchleistung der Kühe. Zu frühes Mähen von Wiesen oder zu wenige Bienen zum Verbreiten der Hefe kann also am Ende zu weniger Milch führen.

Was der Winterweizen mit der Feldlerche zu tun hat

Wissenschaftliche Auswertungen zeigen: Je mehr Erträge es bei Weizen & Co. gibt, desto weniger werden die Feldlerchen, so der Landesbund für Vogelschutz. Nicht, weil die Vögel vermehrt sterben, sondern weil sie nicht mehr genug Junge aufziehen können. Mais, Raps und Wintergetreide wird schon früher im Jahr so hoch und dicht, dass die Feldlerchen nicht mehr landen können und auch zu ihrer Nahrung, den Insekten, nicht mehr durchkommen. Die Folge: Die Lerchen weichen zum Brüten auf die freien Fahrspuren neben den Feldern aus. Dort werden ihre Nester leicht vom Traktor überrollt oder Opfer von Nesträubern. Statt dreimal hat die Feldlerche inzwischen oft nur noch einmal im Jahr Nachwuchs.

Fledermäuse sind Schädlingsfresser

Fledermäuse sind vielen nicht ganz geheuer: Sie sehen mit ihren Ohren, fliegen mit ihren Händen und schlafen mit dem Kopf nach unten. Vor allem aber sind sie hungrig. Eine Fledermaus frisst pro Nacht mehrere tausend Insekten. Wegen der gestiegenen Nutzung von Insektiziden und Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft und im privaten Vorgarten findet sie aber immer weniger Nahrung. Die Insekten, die noch da sind, sind häufig mit Giften kontaminiert, die sich in der Fledermaus ansammeln. Auch Brutstätten wie Baumhöhlen, Dachböden oder Mauernischen fehlen immer mehr in unserer aufgeräumten Welt. Windkraftanlagen, deren schnelle Rotorblätter Fledermäuse oft nicht rechtzeitig orten können, bedrohen sie ebenfalls.

Fehlt der natürliche Insekten- und Schädlingsfresser Fledermaus müssen in Garten und auf dem Feld noch mehr Insektizide eingesetzt werden. Ein Teufelskreis. Und auch der Sommer auf der Terrasse wird ungemütlicher: Ein Lieblingsessen der Fledermäuse sind Mücken.