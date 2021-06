Artensterben: Auch Frösche und Kröten auf dem Rückzug

Und damit nicht genug der Bedrohungen. Invasive Tierarten wie Waschbär, amerikanische Marmorkrebse und Hauskatzen dezimieren die übrig gebliebenen Bestände an Kröten und Fröschen weiter. Das führt dazu, dass nach Auskunft der DGHT im Rhein-Main-Gebiet kaum noch Amphibien aufkommen, weil die Marmorkrebsarten fast alle Kaulquappen fressen. Auch Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie Pilzkrankheiten setzen den Amphibien vermehrt zu.

Mähroboter und Kellerschächte sind Froschfallen

Mähroboter, die am Gartenteich entlangfahren, können die Hüpferlinge, also die jungen Frösche, töten. Erwachsene Frösche und Kröten sind - genau wie Igel - vor allem nachts und in der Dämmerung aktiv. Deswegen sollte man den Mähroboter, wenn überhaupt, nur tagsüber und nicht am Teichrand laufen lassen, so eine Empfehlung von Biologen. Auch wichtig: maximale Schnitthöhe einstellen.

Weitere Gefahren, die direkt vor der Haustür lauern: Lichtschächte, Kellerabgänge und Gullys können tödlich sein. Frösche und Kröten, die hineinfallen, kommen von allein nicht mehr raus.

Frösche und Kröten sind ökologisch gut vernetzt

Kaulquappen fressen Plankton, Einzeller und die Überreste von abgestorbenen Tier- und Pflanzenteilen. Sie selbst werden von Fischen, Libellenlarven und zum Beispiel Vögeln gefressen.

Erwachsene Laubfrösche jagen Käfer, Fliegen, Mücken und vereinzelt auch Spinnen und Ameisen, der Speisezettel von Kreuzkröten sieht ganz ähnlich aus. Die Erdkröte frisst vor allem Regenwürmer, Schnecken und Asseln.

Frösche und Kröten wiederum sind die Beute von Mardern, Füchsen, Eulen und werden auch von Wildschweinen gefressen. Sie sind also stark eingebunden in Nahrungsnetze. Wenn ihre Bestände zurückgehen, hat das natürlich auch Folgen für andere Tierarten.

Damit Frösche und Kröten wieder eine Zukunft haben, ist es allerdings mit Kaulquappen bewässern und Lichtschacht sichern nicht getan. Dazu braucht es großflächige Maßnahmen: Möglichst schnell viele extensiv genutzte Flächen, Heckenstrukturen und Kleingewässer in einem tragfähigen Biotopverbund.