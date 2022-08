Neue Reise zum Mond: Mission Artemis ist zum Start bereit

50 Jahre ist es her, dass Menschen zuletzt im grauen Mondstaub unterwegs waren, im Rahmen der Apollo-Mondmissionen. Jetzt will die NASA zurück zum Mond und bald auch wieder mit Astronauten auf ihm landen. Deswegen hat die US-amerikanische Weltraumbehörde das Artemis-Programm aus der Taufe gehoben (Artemis ist in der griechischen Mythologie die Schwester des Apollo).

Artemis 1: Unbemannter Testflug zum Mond

Die Mondlandung hat die NASA zwar auf frühestens 2025 geschoben, aber die Vorbereitung dafür laufen auf Hochtouren. Die erste Mission des neuen Mondprogramms startet voraussichtlich heute: Artemis 1. Sie ist ein erster unbemannter Testflug rund um den Mond mit der neuen Raumkapsel Orion, die dafür mit der ebenfalls neuen Trägerrakete SLS ins All geschossen wird.

Orion selbst wurde von der europäischen Weltraumagentur ESA mitentwickelt. Die ESA hat das Servicemodul beigesteuert, das für den Antrieb und die Lebenserhaltungssysteme sorgen soll. Das soll der ESA ein Mondflug-Ticket für eine zukünftige europäische Astronautin oder einen Astronauten sichern.

Zwei Wochen Anflug zum Mond

Der Mond ist zwar lange nicht so weit weg wie der Mars oder andere Planeten. Dennoch wird Orion etwa zwei Wochen unterwegs sein, bis die Raumkapsel dann in einen Orbit um den Mond einschwenkt. Nach sechs bis acht Tagen und anderthalb Runden um den Erdtrabanten ist die Mission dann auch schon erfüllt und Orion kehrt zurück. Nach insgesamt 42 Tagen soll die Orion-Kapsel im Pazifik landen.