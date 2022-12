Mond-Mission Artemis 1: Raumkapsel Orion kehrt zur Erde zurück

Bis auf rund 130 Kilometer näherte sich am 5. Dezember 2022 die unbemannte Raumkapsel Orion der Oberfläche des Mondes. Ähnlich nah kam sie dem Erdtrabanten bereits bei ihrem ersten sogenannten Flyby am 25. November. Dazwischen stieß Orion so weit in den Weltraum vor wie noch kein Raumfahrzeug, das für Menschen gebaut wurde: Am 28. November war die Raumkapsel über 432.000 Kilometer von der Erde entfernt.

Die Orion-Kapsel wird nun laut NASA nur noch geringfügige Kurskorrekturen vornehmen. Am 11. Dezember soll sie um 18.40 Uhr (MEZ) im Pazifik vor der kalifornischen Stadt San Diego landen. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wird ihren Hitzeschild auf eine harte Prüfung stellen. Er wird Temperaturen von rund 2.800 Grad Celsius aushalten müssen.

Start mit Verzögerungen

Nach monatelangen Verschiebungen war die Artemis-Mission am 16. November 2022 gestartet. Zweck der Mission ist es, die Sicherheit der Raumkapsel Orion zu prüfen, mit der die NASA wieder Astronauten zum Mond schicken will. Wegen technischer Probleme musste der Countdown am 16. November mehrfach unterbrochen werden. Um 7.48 Uhr MEZ startete die Raumkapsel Orion dann aber mit der neuen Trägerrakete SLS vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ins All.