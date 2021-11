Architektur der Zukunft: Wie können Städte nachhaltig wachsen?

Wohnungsnot, Verkehrskollaps, kaum Erholungsmöglichkeiten, um der Dichte zu entfliehen: Vor diesen Herausforderungen stehen Großstädte und Metropolen auf der ganzen Welt. Zugleich dehnen sich die urbanen Zentren immer weiter aus. Der Anspruch moderner Architektur und Stadtentwicklung: Bezahlbaren Wohnraum und Lebensqualität schaffen, ohne immer neue Flächen zu versiegeln. Die Entwicklung unserer "Stadt der Zukunft" hat längst begonnen. Architektenbüros und Stadtplanende setzen deshalb zunehmend auf Nachhaltigkeit. Architektur-Projekte auf der ganzen Welt zeigen, dass durch Umnutzung, Aufstockung von Bestandsgebäuden und Begrünung Wachstum nachhaltig gestaltet werden kann.

Bauen nach oben und nach unten

Wo Boden teuer ist, kommen die Dachflächen ins Spiel: In den meisten Städten bleiben unzählige ungenutzt. Reiner Nagel, Präsident der Bundesstiftung Baukultur, ist überzeugt:

"Das Dach eines Gebäudes hat gigantisches Potenzial. Wir könnten ohne jeden Verlust von öffentlichen Räumen leben, wenn wir alle Dächer nutzen würden." Reiner Nagel, Präsident der Bundesstiftung Baukultur

Im sozialen Wohnungsbau könnte Aufstockung in Zukunft eine große Rolle spielen. Natürlich liegt es nahe, auch unter der Erde neue Räume zu erschließen. Herausragende Beispiele, sowohl für eine geschickte Aufstockung als auch Unterbauung, gibt es bereits, vor allem in Städten in Asien und Europa. Darunter auch einige Projekte renommierter Architekturbüros, die Nachhaltigkeit mit Ästhetik verbinden - von Coop Himmelblau bis Zaha Hadid.