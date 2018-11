vor 6 Minuten

Archäologen finden Dutzende Katzen-Mumien in Ägypten

In Ägypten haben Archäologen Dutzende Katzen-Mumien in Grabkammern entdeckt. Nahe der Hauptstadt Kairo wurden in drei Gräbern die konservierten Tiere gefunden - und nicht nur die.