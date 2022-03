Archäologen finden 2.500 Jahre altes Grab im Donautal

Archäologen haben in Stephansposching im Landkreis Deggendorf die 2.500 Jahre alte Grablege eines Kriegers aus der sogenannten Glockenbecherkultur gefunden. Das Grab wurde am Freitag bei archäologischen Untersuchungen auf einem Bauernhof im Ortsteil Rottersdorf entdeckt, wie Grabungsleiter Simon Cichy auf BR-Anfrage berichtete. Der Fund wurde übers Wochenende noch geheim gehalten, um zu verhindern, dass Grabräuber und Hobbyarchäologen die Fundstelle aufsuchen.

Becher und Armschutzplatte im Grab

Neben dem Skelett eines erwachsenen Mannes fanden die Archäologen in dem Grab noch einen Becher als Grabbeigabe und eine sogenannte Armschutzplatte. Mit solchen Metallplatten schützten Männer ihre Unterarme beim Bogenschießen vor der zurückschnellenden Bogensehne, wie Cichy erklärte.

Der Fund der Armschutzplatte deute darauf hin, dass es sich bei dem Mann um einen Krieger oder Jäger gehandelt hat. Bestattet wurde er in einer Art hölzernen Gruft, darauf weisen Cichy zufolge Verfärbungen im Boden hin. Über dieser Holzgruft war vermutlich ein kleiner Erdhügel aufgeschüttet.

Nicht der erste Fund an diesem Ort

Die archäologischen Untersuchungen in Rottersdorf wurden von der Kreisarchäologie in Deggendorf angeordnet, weil hier eine landwirtschaftliche Halle errichtet werden soll. Es ist nicht der erste archäologische Befund an diesem Ort. Nur knapp 100 Meter entfernt seien vor einiger Zeit schon einmal Spuren eines Grabes aus der Glockenbecherzeit gefunden worden, sagte Cichy.

Der Grabungsleiter glaubt außerdem, dass man auf dem Bauplatz in Rottersdorf, der derzeit untersucht wird, in den kommenden Tagen noch auf mindestens eine weitere Grablege stoßen wird. Entsprechende Spuren im Boden würden darauf hindeuten, dass es sich sogar um ein noch größeres Grab handeln könnte, als das am Freitag entdeckte.

Gäuboden früh besiedelt

Die sogenannte Glockenbecherkultur erstreckte sich vor zweieinhalb Tausend Jahren über weite Teile West- und Mitteleuropas, am Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit. Das Donautal und der Gäuboden gehören zu den Regionen in Bayern, die mit am frühesten von Menschen besiedelt wurden. Deswegen gibt es hier immer wieder interessante Funde aus der Vor- und Frühgeschichte.