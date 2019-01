Neue Arbeitswelten - indirekte Steuerung von Mitarbeitern

Moderne Arbeitswelten werden immer komplexer. Sie setzen Flexibilität und Dynamik bei den Arbeitsprozessen und den Mitarbeitern voraus. Während Chefs früher konkrete Aufgaben an Mitarbeiter verteilten, können sie heutzutage auch Teams bilden und ihnen Aufgaben geben. Die Gruppen müssen sich dann selbst organisieren und tragen die Verantwortung, dass sie ihre Ziele erreichen. Indirekte Steuerung nennt man diese neuartige Führungskultur. Ein Kniff, der bei abhängig Beschäftigten Zufriedenheit durch Eigenständigkeit erzeugen kann, aber auch einen Leistungsdruck wie bei Freiberuflern und Selbständigen.

Hunger nach Erfolg anstacheln

"Arbeitsverhältnisse werden heute oft so gestaltet, dass die Ziele häufig unrealistisch sind, jedenfalls sehr hoch sind. Das wird bewusst eingesetzt, um den Hunger nach Erfolg ständig wachzuhalten", sagt Klaus Peters, Arbeitsphilosoph am Cogito-Institut für Autonomieforschung. Wenn Angestellte ihre Probleme nicht während der Arbeitszeit lösen, dann führe Steuerung durch Ziele dazu, dass der Einzelne von sich aus länger arbeite, als er eigentlich arbeiten müsste. Aber nicht, um an Lob und Belohnung heranzukommen, sondern, weil er anders nicht zurechtkomme, so Peters.

Erfolg und Scheitern

Erfolg heißt in diesem Fall: Hat ein Mitarbeiter Erfolg, ist sein Team und seine Firma erfolgreich. Scheitert er, hat der Mitarbeiter persönlich versagt. Diese (Gruppen-)Dynamik führt letztendlich dazu, "dass Mitarbeiter den Eindruck gewinnen, dass sie sich den Druck selbst eingebrockt haben. Das mache die Sache so trickreich. Und die psychischen Belastungen so brisant, die daraus entstehen", sagt Klaus Peters.

Systematischer Burn-out

Ob die Ziele zu hoch oder ein Projekt schwierig war, spielt bei der indirekten Steuerung keine Rolle. Die Folge für Beschäftigte: Sie legen sich maximal ins Zeug, um das Scheitern eines Projektes zu vermeiden - und laufen doch wieder in die Falle:

"Das ist typisch für indirekte Steuerung: Man macht Ohnmachtserfahrungen sich selber gegenüber. Man beschließt, sich keine Arbeit mit nach Hause zu nehmen, sich an Arbeitszeiten zu halten. Man weiß, dass man das Recht dazu hat - und bekommt es einfach nicht hin. Der Burn-out ist im System insofern angelegt, als ja die Faktoren, die den Leistungsdruck steuern, im Prinzip ja immer mit einer Grenzenlosigkeit versehen sind. Es geht nie schnell genug, man erreicht nie den Punkt, dass eine Entspannung einsetzt. Und wenn man ihn erreichen würde, oder nach eigenen Maßstäben erreicht hat, dann werden die Ziele hochgesetzt. Wenn's ums Geldverdienen geht, gibt es eben keinen immanenten Grund, warum es jetzt genug sein soll." Klaus Peters, Arbeitsphilosoph am Cogito-Institut für Autonomieforschung

Typische Merkmale einer indirekten Steuerung in einem Unternehmen sind, dass Teams gebildet und ihre Spielräume erweitert werden (Verantwortung, Handlungen, Entscheidungen). Zudem wird häufig Projektarbeit eingeführt und das Wir-Gefühl betont.

Indirekte Steuerung - Vorteile und Nachteile

Welche Vor- und Nachteile indirekte Steuerung von Mitarbeitern haben kann, hat die Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Angewandte Psychologie, ausgewertet und kommt im Juli 2016 zu dem Ergebnis: