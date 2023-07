Anthropozän: Erdzeitalter des Menschen bekommt symbolischen Ort

Zwölf Kandidaten standen für die Wissenschaftler der "Anthropocene Working Group" (AWG) zur Wahl, darunter schillernde wie der Karlsplatz in Wien - und die Antarktis.

Die Vorschläge konnten unterschiedlicher kaum sein: Der Karlsplatz, in dessen Untergrund sich die Menschheit mit Zivilisationszeugnissen wie Trümmern aus dem Zweiten Weltkrieg ebenso verewigt hat wie mit Metall, Beton und Plastik; die Antarktis mit ihrer unberührten Natur, die bei näherer Betrachtung gar nicht so unberührt ist: In den Eismassen ist, wie in den Jahresringen eines Baumes, ein Archiv unserer Atmosphäre enthalten. Was die Menschheit in die Erdatmosphäre und in die Gewässer entlässt, manifestiert sich dort im ewigen Eis.

Natürliches Archiv am Seegrund

Auch der Crawford Lake in Kanada nahe der US-amerikanischen Grenze ist so ein natürliches Archiv. Der See hat eine seltene Eigenschaft: Seine Wasserschichten durchmischen sich nicht, der Seegrund in 24 Metern Tiefe bleibt weitgehend ungestört. In den Sedimenten dort unten finden sich keine Trümmer eines Weltkriegs, es finden sich keine Plastiktüten, keine Kugelschreiber oder andere Zeugnisse der Menschheit, die Geologen in ein paar Millionen Jahren vielleicht ausgraben würden.

Aber die kalkreichen Schichten, die sich Jahr für Jahr dort ablagern, enthalten eben jene Spuren, die die Wissenschaftler als "Marker" für das Anthropozän definiert haben: Kohlendioxid, das seit der Industriellen Revolution mehr und mehr in unsere Atmosphäre gelangt; Stickstoff, der in Düngemitteln der industriellen Landwirtschaft auf der ganzen Welt verwendet wird und Plutonium-239, der Hauptmarker, der den Beginn des Anthropozäns definiert. Es ist der Fallout der ersten Atombombentests, mit denen sich der Mensch ab 1945 endgültig unauslöschbar in die Erdgeschichte eingeschrieben hat.

Konservative Entscheidung für Anthropozän-Referenzort

Solche Spuren sind es, die Geologen auch bisher untersuchen, Ablagerungen, die mit der Zeit zu Stein werden. Verglichen mit dem Karlsplatz und seinen menschengemachten unterirdischen Artefakten wirkt die Entscheidung für Crawford Lake recht konservativ. "Da müssen viele Menschen davon überzeugt werden", sagt Helmuth Trischler, Forschungsdirektor am Deutschen Museum in München und Professor für Technikgeschichte. Das gehe am besten, wenn man sich möglichst nahe an den etablierten Kriterien dieser Wissenschaft bewege.